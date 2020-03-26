|
Назначен новый директор сельхозпредприятия «Ласицк» Пинского района
26.03.2020 — Разное | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Директором открытого акционерного общества «Ласицк» назначен Александр Владимирович МОЙСЕЯНЧИК.
Родился в деревне Лопатино в 1973 году. В 2004 году окончил Брестский государственный педагогический университет имени А.С. Пушкина, в 2009-м – Академию управления при Президенте Республики Беларусь. Специальность по образованию – «правоведение», «государственное управление социальной сферой». До назначения на новую должность с 2003 года работал председателем Лопатинского сельского исполнительного комитета.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
> Директором открытого акционерного общества «Ласицк» назначен Александр Владимирович МОЙСЕЯНЧИК. Родился в деревне Лопатино в 1973 году. В 2004 году окончил...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)