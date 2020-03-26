Иван Ургант выступит в Минске этой осенью. Но не один

Источник материала: Tut.by

Без цензуры, без тормозов, без Цекало: новый формат программы «ПрожекторПерисХилтон» представят в Минске Иван Ургант, Гарик Мартиросян и Сергей Светлаков. Они выступят на сцене Дворца Республики 6 ноября.



Фото предоставлено организаторами

Программа «ПрожекторПерисХилтон» (победитель премии «ТЭФИ» в номинации «Лучшая информационно-развлекательная программа») родилась как обсуждение газетных статей и высказываний политиков в формате дружеской беседы. Обаятельные ведущие и именитые гости, коктейль искрометных шуток, комичные импровизации обеспечили программе армию преданных поклонников.

Иван Ургант, Гарик Мартиросян и Сергей Светлаков на этот раз появятся не просто в эпизоде телевизионного шоу, а покажут уникальный концерт специально для белорусских зрителей. Это эксклюзивная возможность увидеть остроумных юмористов, объединенных любовью к поиску иронии в актуальных событиях, на одной сцене. Финал будет традиционно ярким и музыкальным.



Фото предоставлено организаторами

Светлаков делится:

— Наши концерты — чистая импровизация. У нас нет никакого редактора. И мы никак заранее к нашим шоу не готовимся. К тому же это камерная история. Как всегда, соберутся люди, которым такой формат интересен, которых ничего в нем не обидит. Будем шутить про политику, шоу-бизнес и интернет.

Когда: 6 ноября, 19.00

Где: Дворец Республики

Сколько: 50−350 рублей (стартовая цена) Купить билет

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