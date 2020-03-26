Нацбанк объявил о мерах повышения возможностей банков для поддержки реального сектора

Источник материала: Ежедневник

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Для повышения возможности банков по сохранению финподдержки реальному сектору регулятор 25 марта принял соответствующее решение.

Так, на период до 31 декабря 2020 года включительно изменяются следующие пруденциальные требования:

1. Банкам предоставляется право применять значение консервационного буфера капитала в размере 2,25%.

2. При классификации активов, подверженных кредитному риску, и формировании специальных резервов банкам предоставляется право:

– специальные резервы на покрытие возможных убытков по активам, подверженным кредитному риску, и условным обязательствам в иностранной валюте формировать в белорусских рублях по официальному курсу белорусского рубля, установленномуНацбанком по отношению к соответствующей иностранной валюте на 1 марта 2020 года;

– относить задолженность по активам, подверженным кредитному риску, и условные обязательства в иностранной валюте к обеспеченным, недостаточно обеспеченным и необеспеченным без учета требований к покрытию сумм вознаграждений (процентов, комиссионных и иных аналогичных вознаграждений), причитающихся к уплате в течение ближайших 12 месяцев;

– относить обеспечение, полученное по активам, подверженным кредитному риску, и условным обязательствам в иностранной валюте, к высококачественному обеспечению без учета требований к покрытию сумм вознаграждений (процентов, комиссионных и иных аналогичных вознаграждений), причитающихся к уплате в течение ближайших 12 месяцев, в том числе начисленных и подлежащих уплате в текущем месяце;

– оценивать качество и достаточность обеспечения, полученного в виде залога по активам, подверженным кредитному риску, и условным обязательствам в иностранной валюте, без учета требований к периодичности проведения такой оценки.