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Нацбанк объявил о мерах повышения возможностей банков для поддержки реального сектора
26.03.2020 10:56 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: news.yandex.by
Для повышения возможности банков по сохранению финподдержки реальному сектору регулятор 25 марта принял соответствующее решение.
Так, на период до 31 декабря 2020 года включительно изменяются следующие пруденциальные требования:
1. Банкам предоставляется право применять значение консервационного буфера капитала в размере 2,25%.
2. При классификации активов, подверженных кредитному риску, и формировании специальных резервов банкам предоставляется право:
– специальные резервы на покрытие возможных убытков по активам, подверженным кредитному риску, и условным обязательствам в иностранной валюте формировать в белорусских рублях по официальному курсу белорусского рубля, установленномуНацбанком по отношению к соответствующей иностранной валюте на 1 марта 2020 года;
– относить задолженность по активам, подверженным кредитному риску, и условные обязательства в иностранной валюте к обеспеченным, недостаточно обеспеченным и необеспеченным без учета требований к покрытию сумм вознаграждений (процентов, комиссионных и иных аналогичных вознаграждений), причитающихся к уплате в течение ближайших 12 месяцев;
– относить обеспечение, полученное по активам, подверженным кредитному риску, и условным обязательствам в иностранной валюте, к высококачественному обеспечению без учета требований к покрытию сумм вознаграждений (процентов, комиссионных и иных аналогичных вознаграждений), причитающихся к уплате в течение ближайших 12 месяцев, в том числе начисленных и подлежащих уплате в текущем месяце;
– оценивать качество и достаточность обеспечения, полученного в виде залога по активам, подверженным кредитному риску, и условным обязательствам в иностранной валюте, без учета требований к периодичности проведения такой оценки.
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Для повышения возможности банков по сохранению финподдержки реальному сектору регулятор 25 марта принял соответствующее решение.
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