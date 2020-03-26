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На 38 году ушёл из жизни актёр, голосом которого говорили персонажи Гира и Бандераса

26.03.2020 10:54 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости России. 25 марта скончался российский актёр Сергей Смирнов, который дублировал на русский язык многих голливудских звёзд. Об этом сообщается в Театре Российской Армии. 

«После тяжёлой болезни на 38-ом году жизни скончался артист Сергей Смирнов, посвятивший нашему театру 17 лет своей жизни», – говорится в сообщении. 

На 38 году ушёл из жизни актёр, голосом которого говорили персонажи Гира и Бандераса
Фото: teatrarmii.ru 

Окончив в 2003 году Высшее Театральное училище им. М.С.Щепкина, Смирнов присоединился к ЦАТРА, где исполнил более 30 ролей. В их числе как комедийные, так и драматичные. Сергей Смирнов также выступал в качестве режиссёра, он поставил два спектакля. 

Кроме того, актёр озвучил примерно 400 зарубежных фильмов. Его голосом говорят персонажи Ричарда Гира, Антонио Бандераса, и других знаменитостей. 

Отпевание состоится 27 марта 2020 года в одиннадцать утра. Церемония пройдёт в Храме Димитрия Солунского.

Люди в материале: Сергей Смирнов

 
 
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Новости России. 25 марта скончался российский актёр Сергей Смирнов, который дублировал на русский язык многих голливудских звёзд. Об этом сообщается в Театре...
 
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