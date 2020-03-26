Литва ввела 14-дневный карантин для въезжающих иностранцев, а Украина еще и режим ЧС

Источник материала: Виртуальный Брест

С 24 марта в Литве введен обязательный двухнедельный карантин при въезде в страну. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Беларуси.





Белорусским гражданам, возвращающимся домой по транзитному коридору, необходимо оперативно связаться с посольством Беларуси в Литве по круглосуточным телефонам +37052662211, +37060016244.

Если срок законного пребывания в Литве закончился, а выехать иностранец не успел не по своей вине, то ему можно остаться в стране до окончания карантина. Но после его завершения необходимо будет покинуть Литву в течение установленного периода (об этом будет сообщено дополнительно).

Кроме того, если вы оказались в такой ситуации, следует заполнить таблицу на сайте Департамента миграции Литвы ("Информация о том, что иностранный гражданин не смог своевременно покинуть страну") и направить ее по электронной почте: info@migracija.gov.lt. В разделе комментариев таблицы надо указать, какие действия были предприняты для возвращения в страну проживания.

Что касается соседней Украины, то ее Кабмин принял решение о введении режима чрезвычайной ситуации на всей территории страны на 30 дней. Также украинская сторона продлила карантин до 24 апреля.