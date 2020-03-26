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Литва ввела 14-дневный карантин для въезжающих иностранцев, а Украина еще и режим ЧС
26.03.2020 10:48 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
С 24 марта в Литве введен обязательный двухнедельный карантин при въезде в страну. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Беларуси.
Белорусским гражданам, возвращающимся домой по транзитному коридору, необходимо оперативно связаться с посольством Беларуси в Литве по круглосуточным телефонам +37052662211, +37060016244.
Если срок законного пребывания в Литве закончился, а выехать иностранец не успел не по своей вине, то ему можно остаться в стране до окончания карантина. Но после его завершения необходимо будет покинуть Литву в течение установленного периода (об этом будет сообщено дополнительно).
Кроме того, если вы оказались в такой ситуации, следует заполнить таблицу
Что касается соседней Украины, то ее Кабмин принял решение о введении режима чрезвычайной ситуации на всей территории страны на 30 дней. Также украинская сторона продлила карантин до 24 апреля.
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С 24 марта в Литве введен обязательный двухнедельный карантин при въезде в страну. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Беларуси. Белорусским...
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