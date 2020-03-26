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Нацбанк готовит меры по поддержке отечественных предприятий

26.03.2020 11:12 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Нацбанк готовит меры по поддержке отечественных предприятий

Карантин, введенный в соседних странах, может существенно повлиять на экономику региона. Речь идет о финансовой подпитке реального сектора. Чтобы банки смогли это сделать, им предоставляется право применять значение консервационного буфера капитала в размере 2,25%.

Раньше норматив вводился как требование к ликвидности банков на фоне роста кредитования экономики.

Сгладят и последствия от колебания курса валют. Теперь специальные резервы на покрытие возможных убытков по активам, подверженным кредитному риску, и условным обязательствам в иностранной валюте, банки могут формировать в белорусских рублях по официальному курсу, установленному на 1 марта 2020 года.

Это не единственные меры. В Нацбанке считают, что они будут адекватными в сложившейся ситуации.

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Теги: Курсы валют
 
 
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Карантин, введенный в соседних странах, может существенно повлиять на экономику региона. Речь идет о финансовой подпитке реального сектора. Чтобы банки смогли это...
 
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