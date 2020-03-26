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Мой лучший друг живет в интернете?

26.03.2020 — Разное | Ивьевский край  
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Источник материала: Ивьевский край

Интернет прочно вошел в нашу жизнь с конца ХХ века, и сегодня невозможно представить себя без использования Всемирной паутины. Практически вся наша жизнь состоит из важных источников данной сети: учеба, работа, развлечения и многие другие занятия.

Бесспорно, интернет использует каждый человек от мала до велика. Все с легкостью смогут ответить, что он собой представляет. Часто говорят, что "дети рождаются с телефоном в руках", и, в какой-то степени, так и есть. Они могут ответить на любой вопрос и научить старшее поколение использовать этот источник информации.
Конечно, интернет - это хорошая вещь: ведь можно заниматься важными делами не выходя из дома, общаться с людьми на огромных расстояниях, быстро находить нужную информацию и быть в курсе последних событий.
Но, естественно, есть и минусы Всемирной паутины. Каждый день люди проводят огромное количество времени в интернете. Создано много социальных сетей, сайтов для общения и развлечений. Человек давно заменил "живое" общение на онлайн. Все чаще и чаще люди отправляют друг другу различные картинки, глупые шутки, берут в привычку общение односложными фразами, что плохо сказывается на выражении мыслей в устной или письменной форме. Молодежь тратит свое время, просиживая с гаджетом, забывая о важных делах, учебе, работе, что приводит в итоге к проблемам.
Надо заметить, что возможности интернета люди используют и для грязных дел, мошенничества, зомбирования и др. Вспомнить хотя бы сообщество в одной из социальных сетей под названием "Синий кит", в которое заманивали детей и подростков. Его суть заключалась во влиянии на детскую, несформировавшуюся психику. Каждый день кураторы давали задания, которые необходимо было выполнить. Если же человек отказывался, то его начинали запугивать. Методы были довольно разные. От безысходности молодые люди просто-напросто совершали суицид, думая, что нет выхода.
Хакеры взламывают страницы и пользуются данными, деньгами, различными ресурсами других людей. А сколько в интернете лжи? Неточные новости, слухи, нагоняющие панику у людей… Все это влияет на ментальное здоровье. Каждый человек воспринимает информацию по-своему. Некоторые относятся к этому нейтрально, другие же могут впасть в депрессию.
Интернет заполонил все наше пространство. Простой пример: раньше детей не могли заставить идти домой с улицы, а сейчас невозможно отправить их на прогулку. Подсчитано, что в среднем человек тратит на использование Всемирной паутины 8 часов времени в день и, соответственно, 56 часов в неделю. А у некоторых и того больше…
Несомненно, сеть перевернула человеческую жизнь, предоставила огромное количество различных возможностей, но главное - использовать все интернет-ресурсы с умом.

К. САЛЕЙ,
гимназия №1 г. Ивье.

 
 
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Интернет прочно вошел в нашу жизнь с конца ХХ века, и сегодня невозможно представить себя без использования Всемирной паутины. Практически вся...
 
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