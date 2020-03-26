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Хогвартс из «Гарри Поттера» переделают под жилой дом
Источник материала: ОНТ
Здание, где снимались сцены легендарного фильма «Гарри Поттер» в Великобритании, сделают жилым домом, пишет издание Rightmove.
Здание Royal Connaught Park переделают под жилую недвижимость. Здесь проходили съемки некоторых сцен фильма: Большой зал в Хогвартсе из фильма «Гарри Потер» - это обеденный зал здания Royal Connaught Park, а в одной из башен был кабинет Дамблдора.
Здание построено в 1903 году в городе Буши, доехать до которого можно за 20 минут на поезде из Лондона. Стоимость двухкомнатной квартиры здесь будет около $900 тыс.
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Здание, где снимались сцены легендарного фильма «Гарри Поттер» в Великобритании, сделают жилым домом, пишет издание Rightmove. Здание Royal Connaught Park переделают под жилую...
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