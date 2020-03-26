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Хогвартс из «Гарри Поттера» переделают под жилой дом

26.03.2020 11:32 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Хогвартс из «Гарри Поттера» переделают под жилой дом

Здание, где снимались сцены легендарного фильма «Гарри Поттер» в Великобритании, сделают жилым домом, пишет издание Rightmove.

Здание Royal Connaught Park переделают под жилую недвижимость. Здесь проходили съемки некоторых сцен фильма: Большой зал в Хогвартсе из фильма «Гарри Потер» - это обеденный зал здания Royal Connaught Park, а в одной из башен был кабинет Дамблдора.

Здание построено в 1903 году в городе Буши, доехать до которого можно за 20 минут на поезде из Лондона. Стоимость двухкомнатной квартиры здесь будет около $900 тыс.

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Здание, где снимались сцены легендарного фильма «Гарри Поттер» в Великобритании, сделают жилым домом, пишет издание Rightmove. Здание Royal Connaught Park переделают под жилую...
 
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