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Россия объявила о прекращении авиасообщения с другими странами

26.03.2020 11:32 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Россия объявила о прекращении авиасообщения с другими странами

Нововведение касается всех регулярных и чартерных рейсов.

Исключение составляют рейсы только тех самолетов, которые будут доставлять на родину россиян. Запрет на авиасообщение вступает в силу туже с завтрашнего дня.

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Нововведение касается всех регулярных и чартерных рейсов. Исключение составляют рейсы только тех самолетов, которые будут доставлять на родину россиян. Запрет на...
 
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