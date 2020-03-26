Россия объявила о прекращении авиасообщения с другими странами

Источник материала: ОНТ

Нововведение касается всех регулярных и чартерных рейсов.

Исключение составляют рейсы только тех самолетов, которые будут доставлять на родину россиян. Запрет на авиасообщение вступает в силу туже с завтрашнего дня.

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