ВОЗ: меры по самоизоляции не являются достаточно эффективными

Источник материала: ОНТ

Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения на брифинге в Женеве.

По мнению ВОЗ, самоизоляция – это в первую очередь способ снизить нагрузку на системы здравоохранения. Но сами по себе такие меры не ведут к прекращению эпидемии. Кроме домашнего карантина, необходимы решительные шаги по выявлению, тестированию и лечению заболевших.

Важно быстро находить первые контакты зараженных со здоровыми, и изолировать всех, кто в зоне риска.

ВОЗ отметил, что более чем в 150 странах – к ним относится и Беларусь – сейчас меньше ста заболевших. При правильных мерах это дает все шансы предотвратить распространение инфекции.

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