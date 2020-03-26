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ВОЗ: меры по самоизоляции не являются достаточно эффективными
Источник материала: ОНТ
Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения на брифинге в Женеве.
По мнению ВОЗ, самоизоляция – это в первую очередь способ снизить нагрузку на системы здравоохранения. Но сами по себе такие меры не ведут к прекращению эпидемии. Кроме домашнего карантина, необходимы решительные шаги по выявлению, тестированию и лечению заболевших.
Важно быстро находить первые контакты зараженных со здоровыми, и изолировать всех, кто в зоне риска.
ВОЗ отметил, что более чем в 150 странах – к ним относится и Беларусь – сейчас меньше ста заболевших. При правильных мерах это дает все шансы предотвратить распространение инфекции.
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Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения на брифинге в Женеве. По мнению ВОЗ, самоизоляция – это в первую очередь способ снизить...
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