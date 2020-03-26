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Важные правила на пожароопасный период

26.03.2020 — Разное | Новости Дзержинска  
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Источник материала: Новости Дзержинска

По оперативным данным за минувшие выходные спасатели ликвидировали 21 загорание сухой растительности в Минской области.

Только в Дзержинском районе с начала марта произошло 3 возгорания сухой растительности. Спасатели призывают быть осторожными при применении открытого огня. В ветреную погоду огонь может мгновенно распространиться на большие участки.

Если вы решили развести костер на подворье, для того, чтобы не допустить загорания дома, построек, необходимо выполнить следующие условия:

- дождитесь безветренной погоды;

- соблюдайте безопасные расстояния: до зданий и сооружений не менее – 10 метров, от леса – не менее 20 метров, от скирд сена и соломы – не менее 30 метров;

- прежде, чем разжечь костер, место кострища окопайте, для того, чтобы не допустить распространения огня;

- вооружитесь ведром с водой или огнетушителем, штыковой лопатой;

- осуществляйте постоянный контроль за процессом;

- уходя, залейте костер водой или засыпьте песком, чтобы предотвратить повторное загорание.

Впереди жаркие выходные, а это значит, что все отправятся на дачи в целях наведения порядка на своих участках или просто приятно провести время за приготовлением шашлыка. И здесь не забывайте правила безопасности: мангал установите на расстоянии не менее 4 метров от зданий и сооружений, не разжигайте легко воспламеняющими жидкостями и аккуратно обращайтесь с электророзжигом, обеспечьте наличие первичных средств пожаротушения и постоянный контроль.

Также спасатели напоминают, что категорически запрещается выжигать сухую траву. За незаконное выжигание сухой растительности, трав на корню, а также стерни и пожнивных остатков на полях либо непринятие мер по ликвидации палов на земельных участках предусмотрено наложение штрафа в размере от десяти до сорока базовых величин.

Очень часто от полыхающей травы загораются жилые дома и хозяйственные постройки, люди получают ожоги. Помните, что минутная беспечность может обернуться непоправимой трагедией.


 
 
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По оперативным данным за минувшие выходные спасатели ликвидировали 21 загорание сухой растительности в Минской области.
 
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