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Медведь вышел из спячки на глазах у женщины: посмотрите, как это выглядело
Источник материала: Tut.by
В канадском заказнике женщине удалось с близкого расстояния снять выход медведя гризли из спячки. Редкими кадрами она поделилась в социальных сетях: в ролике видно, как сонный медведь буквально выползает из-под глубокого слоя снега. Посмотрите, как это выглядит!
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Гризли могут проводить в спячке до 200 дней!
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