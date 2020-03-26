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Медведь вышел из спячки на глазах у женщины: посмотрите, как это выглядело

26.03.2020 12:55 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В канадском заказнике женщине удалось с близкого расстояния снять выход медведя гризли из спячки. Редкими кадрами она поделилась в социальных сетях: в ролике видно, как сонный медведь буквально выползает из-под глубокого слоя снега. Посмотрите, как это выглядит!

 
 
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