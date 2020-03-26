Прошло заседание коллегии Министерства образования Республики Беларусь

Источник материала: Новости Дзержинска

На заседании коллегии Министерства образования Республики Беларусь, состоявшемся 25 марта 2020 года, обсуждены вопросы повышения качества подготовки будущих специалистов и приемной кампании 2020/2021 учебного года.

В центре внимания присутствующих находились следующие актуальные проблемы:

- формирование государственного заказа, который использует Министерство образования, иные учредители учреждений образования при формировании контрольных цифр приема в учреждения высшего, среднего специального, профессионально-технического образования,

- формирование оптимального баланса потоков абитуриентов по уровням образования с учетом потребностей экономики и социальной сферы,

- слаженность работы учреждений образования, органов управления и учредителей,

- качество подготовки будущих специалистов по специальностям педагогического профиля,

- организация эффективной профориентационной работы с учащимися и др.

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