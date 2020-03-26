ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В Бобруйске во время пала сухой травы пострадал мужчина

26.03.2020 — Разное | Газета Авангард  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Газета Авангард

В Бобруйске 25 марта во время пала сухой растительности по ул. Березинской пострадал мужчина, сообщили БЕЛТА в Могилевском областном управлении МЧС.

В Бобруйске во время пала сухой травы пострадал мужчина

Сообщение о возгорании поступило спасателям в 18.37.

При тушении пожара на участке горевшей травы на поле был обнаружен мужчина, его личность устанавливается. Он был госпитализирован в Бобруйскую больницу скорой медицинской помощи в крайне тяжелом состоянии. Диагноз — термический ожог 90% тела.

Из-за пожара выгорела сухая растительность на площади 25 кв.м.

Предполагаемая причина возгорания — неосторожное обращение с огнем, виновное лицо устанавливается.

Белта

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Бобруйске 25 марта во время пала сухой растительности по ул. Березинской пострадал мужчина, сообщили БЕЛТА в Могилевском областном управлении МЧС. ...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Гомеле суд в пять раз уменьшил размер пени, которую газовщики выставили семье за неисправный счетчик
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

25.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
26.03.2020
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика