В Гомеле суд в пять раз уменьшил размер пени, которую газовщики выставили семье за неисправный счетчик

Источник материала: Tut.by

Суд в пять раз уменьшил размер пени, которую газовщики выставили семье из Гомеля за неисправный счетчик.



Фото: Елена Бычкова, TUT.BY

Напомним, у семьи Дороховых из Гомеля вышел из строя газовый счетчик, но выявили это не они, а контролеры — и выставили счет на 1800 рублей. Такую сумму, объяснили в «Гомельоблгазе», начислили с даты последнего достоверного снятия и регистрации показаний прибора (а это ноябрь 2017-го) до даты составления акта о безучетном потреблении.

Сразу погасить все 1808 рублей семья не могла — и попросила рассрочку. Им вроде как разрешили, и в течение года Дороховы равными долями ежемесячно выплачивали определенную часть задолженности. К маю 2019 года полностью рассчитались и вздохнули с облегчением.

Но, как оказалось, зря — теперь Дороховым необходимо было заплатить еще и пеню в размере 1012 рублей. Освободить от нее могло лишь решение исполкома, однако после изучения условий проживания и доходов семьи Дороховым в этом было отказано.

Вскоре семье пришла повестка в суд. Истцом о взыскании пени выступал «Гомельоблгаз».

Исследовав материалы дела и выслушав стороны, суд решил удовлетворить требования истца — но при этом снизил размер взыскиваемой с семьи пени до 200 рублей.

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