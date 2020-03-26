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В Гомеле суд в пять раз уменьшил размер пени, которую газовщики выставили семье за неисправный счетчик
Источник материала: Tut.by
Суд в пять раз уменьшил размер пени, которую газовщики выставили семье из Гомеля за неисправный счетчик.
Сразу погасить все 1808 рублей семья не могла — и попросила рассрочку. Им вроде как разрешили, и в течение года Дороховы равными долями ежемесячно выплачивали определенную часть задолженности. К маю 2019 года полностью рассчитались и вздохнули с облегчением.
Но, как оказалось, зря — теперь Дороховым необходимо было заплатить еще и пеню в размере 1012 рублей. Освободить от нее могло лишь решение исполкома, однако после изучения условий проживания и доходов семьи Дороховым в этом было отказано.
Вскоре семье пришла повестка в суд. Истцом о взыскании пени выступал «Гомельоблгаз».
Исследовав материалы дела и выслушав стороны, суд решил удовлетворить требования истца — но при этом снизил размер взыскиваемой с семьи пени до 200 рублей.
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В Гомеле суд в пять раз уменьшил размер пени, которую газовщики выставили семье за неисправный счетчик
Освободить от пени могло решение исполкома, однако после изучения условий проживания и доходов семьи Дороховым в этом было отказано.
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