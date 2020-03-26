Французский прыгун с шестом использует балкон дома для поддержания формы во время карантина

Источник материала: ОНТ

Французский прыгун с шестом придумал необычный способ поддержания спортивной формы в условиях карантина.

Для физических нагрузок спортсмен использует собственный дом. Вместо планки – трехметровый балкон. Парень признает, что изоляция вынуждает его быть изобретательным. Тем более, для этого есть все необходимое оборудование. За эффективностью тренировок следят сразу три тренера.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram