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Французский прыгун с шестом использует балкон дома для поддержания формы во время карантина

26.03.2020 12:53 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Французский прыгун с шестом использует балкон дома для поддержания формы во время карантина

Французский прыгун с шестом придумал необычный способ поддержания спортивной формы в условиях карантина.

Для физических нагрузок спортсмен использует собственный дом. Вместо планки – трехметровый балкон. Парень признает, что изоляция вынуждает его быть изобретательным. Тем более, для этого есть все необходимое оборудование. За эффективностью тренировок следят сразу три тренера.

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Французский прыгун с шестом придумал необычный способ поддержания спортивной формы в условиях карантина. Для физических нагрузок спортсмен использует...
 
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