В деревне Юровичи горела трава

Источник материала: Полымя

Кореличские спасатели ежедневно продолжают проводить рейды и широкое освещение в средствах массовой информации по вопросам безопасного прохождения пожароопасного периода, в том числе разъяснение населению опасности (возможных последствий) нарушения требований пожарной безопасности при разведении костров и незаконного выжигания сухой растительности. Однако ни все граждане ответственно относятся к соблюдение правил пожарной безопасности и пренебрегают основными правилами.





25 марта в 18-14 кореличским спасателям поступило сообщение о том, что вблизи деревни Юровичи Жуховичского сельсовета в поле, горит сухая растительность. Порывами ветра пламя распространилось по всему полю на площади 0,7 га. В ликвидации возгорания принимала участие техника сельхозпредприятия.

Работники МЧС рекомендуют воздержаться от разведения костров в ветреную погоду, предупреждают о мерах ответственности, предусмотренных за выжигание сухой растительности, а также консультируют сельчан по вопросам обеспечения безопасности. Напоминают, что разводить огонь нужно в безветренную погоду, на расстоянии как минимум 10 м от домов и строений, 20 м от лесов и 30 м от скирд соломы и сена. И обязательно следить за пламенем, а в случае опасности заливать его водой или засыпать землей, если же самостоятельно справиться не удается — вызывать спасателей по телефону 101 или 112.

Екатерина ЗУЗО,

инспектор СПиВО Кореличксого РОЧС