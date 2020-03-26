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Посмотри на себя со стороны. Виртуальная реальность помогает бороться с анорексией

26.03.2020 13:10 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Посмотри на себя со стороны. Виртуальная реальность помогает бороться с анорексией

В научном журнале Frontiers in Robotics and AI опубликованы результаты исследований, согласно которым женщины лучше относятся к своему телу, если смотрят на него со стороны. Поэтому, чтобы бороться с анорексией и другими расстройствами пищевого поведения, можно использовать виртуальную реальность, пишет ТАСС

Психолог из Барселонского университета в Испании, один из авторов научной работы, рассказывает, что участницы опытов с помощью виртуальной реальности смогли посмотреть на свое тело с точки зрения другого человека, оно показалось им более привлекательным, чем тогда, когда они смотрели на себя привычным образом. 

Исследования проходили так: ученые собрали группу из более чем 20 студентов и студенток Барселонского университета и попросили их рассказать, испытывают ли они пищевые расстройства и как относятся к своему телу. После этого им было предложено поучаствовать в испытаниях системы виртуальной реальности.

Система работала в двух режимах – примерно так, как функционируют компьютерные игры от первого и третьего лица. В первом случае участники опытов наблюдали за виртуальным миром так, если бы они сами смотрели на него, а во втором – видели себя и окружающих со стороны.

Виртуальное тело игрока полностью повторяло реальный облик участников эксперимента. 

Такие наблюдения помогли раскрыть интересную деталь психологии женщин. Скорее всего, это объясняет, почему они чаще страдают от булимии и анорексии. Выяснилось, что если участницы исследования смотрели на себя со стороны, то считали свое тело намного более привлекательным. А когда девушки увидели себя с другого ракурса, неудовлетворенность своим телом значительно снизилась.

Результаты эксперимента, как считают ученые, говорят о том, что системы виртуальной реальности можно использовать для борьбы с расстройствами пищевого поведения и повышения самооценки.

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В научном журнале Frontiers in Robotics and AI опубликованы результаты исследований, согласно которым женщины лучше относятся к своему телу, если смотрят на него со стороны....
 
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