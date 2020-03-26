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Украина полностью закроет авиа- и железнодорожное сообщение с 28 марта
Источник материала: СТВ
Новости Украины. Украина с 28 марта полностью закроет авиа- и железнодорожное сообщение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Жителям страны, которые сейчас за границей, рекомендуют вернуться домой в течение двух дней.
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Новости Украины. Украина с 28 марта полностью закроет авиа- и железнодорожное сообщение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Жителям страны, которые...
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