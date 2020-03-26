Этот мальчик-голкипер вынужден тренироваться в одиночку в карантине. Вот что он придумал

Источник материала: Tut.by

Мальчик-голкипер из Ирландии оказался в сложной ситуации: из-за карантина он потерял возможность нормально тренироваться. Но парень не опустил руки и придумал оригинальный способ, чтобы продолжить развивать свои навыки. Мама мальчика сняла его необычную тренировку на видео и выложила ролик в интернет, где его посмотрели уже 10 миллионов раз. Взгляните, что придумал парень!