Виталий Родионов покинул пост начальника футбольного клуба «Энергетик-БГУ»

Источник материала: ОНТ

«Энергетик-БГУ» – одна из перспективных футбольных команд, клуб выступает в высшей лиге чемпионата Беларуси.

Родионов – лучший бомбардир в истории БАТЭ, с которым он неоднократно выигрывал национальное первенство и выступал в Лиге чемпионов. После окончания игровой карьеры Виталий Родионов работал спортивным директором борисовского клуба. С августа прошлого года он стал начальником команды «Энергетик-БГУ».

В первом туре нынешнего чемпионата столичный клуб сенсационно победил БАТЭ — 3:1.

Фото: Прессбол

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram