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Виталий Родионов покинул пост начальника футбольного клуба «Энергетик-БГУ»
Источник материала: ОНТ
«Энергетик-БГУ» – одна из перспективных футбольных команд, клуб выступает в высшей лиге чемпионата Беларуси.
Родионов – лучший бомбардир в истории БАТЭ, с которым он неоднократно выигрывал национальное первенство и выступал в Лиге чемпионов. После окончания игровой карьеры Виталий Родионов работал спортивным директором борисовского клуба. С августа прошлого года он стал начальником команды «Энергетик-БГУ».
В первом туре нынешнего чемпионата столичный клуб сенсационно победил БАТЭ — 3:1.
Фото: Прессбол
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«Энергетик-БГУ» – одна из перспективных футбольных команд, клуб выступает в высшей лиге чемпионата Беларуси. Родионов – лучший бомбардир в истории БАТЭ, с которым...
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