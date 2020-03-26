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Детали сделки не разглашаются. В Гродно наконец-то продали здание бывшего пивзавода
Источник материала: Tut.by
Здание бывшего пивзавода в Гродно наконец-то продано. Покупателем стала польско-белорусская компания, которая пожелала оставить в тайне детали сделки. Однако известна цена, по которой комплекс старинных зданий ушел с молотка — покупка предпринимателям обошлась в 1 миллион 250 тысяч белорусских рублей (такова была начальная заявленная стоимость здания), плюс 5% от этой суммы,
Напомим, пивзавод несколька раз
У нового собственника есть четыре года для того, чтобы ввести здание в хозяйственный оборот города. Сделка выгодна для Гродно, поскольку это означает, что появятся новые рабочие места. Однако, что именно сделают из бывшего пивзавода станет известно позже.
Комплекс зданий пивоваренного завода в Гродно внесен в список историко-культурных ценностей Беларуси как памятник архитектуры второй половины XIX века. Напомним,
В конце февраля 2017 года он был изъят у компаний «ЖаВаС-Инвест» и «Экопромэнерго» и возвращен в коммунальную собственность Гродненского горисполкома решением гродненского экономического суда. В мае 2017 года на заводе
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Однако известна цена, по которой комплекс старинных зданий ушел с молотка.
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