Детали сделки не разглашаются. В Гродно наконец-то продали здание бывшего пивзавода

Источник материала: Tut.by

Здание бывшего пивзавода в Гродно наконец-то продано. Покупателем стала польско-белорусская компания, которая пожелала оставить в тайне детали сделки. Однако известна цена, по которой комплекс старинных зданий ушел с молотка — покупка предпринимателям обошлась в 1 миллион 250 тысяч белорусских рублей (такова была начальная заявленная стоимость здания), плюс 5% от этой суммы, сообщает телеканал «Гродно Плюс».



Фото: Игорь Ремзик, TUT.BY

Напомим, пивзавод несколька раз выставляли на продажу . В процессе начальная цена лота была снижена на миллион — до почти 1,3 млн рублей. Однако покупатель нашелся только сейчас. В итоге очередной аукцион, который был назначен на 26 марта, состоялся.

У нового собственника есть четыре года для того, чтобы ввести здание в хозяйственный оборот города. Сделка выгодна для Гродно, поскольку это означает, что появятся новые рабочие места. Однако, что именно сделают из бывшего пивзавода станет известно позже.

Комплекс зданий пивоваренного завода в Гродно внесен в список историко-культурных ценностей Беларуси как памятник архитектуры второй половины XIX века. Напомним, здание пивзавода в центре города уже продавали. Однако владельцы так ничего там не сделали.

В конце февраля 2017 года он был изъят у компаний «ЖаВаС-Инвест» и «Экопромэнерго» и возвращен в коммунальную собственность Гродненского горисполкома решением гродненского экономического суда. В мае 2017 года на заводе произошел пожар . Начался на крыше, затем перекинулся на помещения верхнего этажа. Огонь потушили за час, но старые деревянные перекрытия чадили еще почти сутки.