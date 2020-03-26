ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Детали сделки не разглашаются. В Гродно наконец-то продали здание бывшего пивзавода

26.03.2020 13:52 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Здание бывшего пивзавода в Гродно наконец-то продано. Покупателем стала польско-белорусская компания, которая пожелала оставить в тайне детали сделки. Однако известна цена, по которой комплекс старинных зданий ушел с молотка — покупка предпринимателям обошлась в 1 миллион 250 тысяч белорусских рублей (такова была начальная заявленная стоимость здания), плюс 5% от этой суммы, сообщает телеканал «Гродно Плюс».


Фото: Игорь Ремзик, TUT.BY

Напомим, пивзавод несколька раз выставляли на продажу. В процессе начальная цена лота была снижена на миллион — до почти 1,3 млн рублей. Однако покупатель нашелся только сейчас. В итоге очередной аукцион, который был назначен на 26 марта, состоялся.

У нового собственника есть четыре года для того, чтобы ввести здание в хозяйственный оборот города. Сделка выгодна для Гродно, поскольку это означает, что появятся новые рабочие места. Однако, что именно сделают из бывшего пивзавода станет известно позже.

Комплекс зданий пивоваренного завода в Гродно внесен в список историко-культурных ценностей Беларуси как памятник архитектуры второй половины XIX века. Напомним, здание пивзавода в центре города уже продавали. Однако владельцы так ничего там не сделали.

В конце февраля 2017 года он был изъят у компаний «ЖаВаС-Инвест» и «Экопромэнерго» и возвращен в коммунальную собственность Гродненского горисполкома решением гродненского экономического суда. В мае 2017 года на заводе произошел пожар. Начался на крыше, затем перекинулся на помещения верхнего этажа. Огонь потушили за час, но старые деревянные перекрытия чадили еще почти сутки.

Читайте также

 
Теги: Гродно
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Однако известна цена, по которой комплекс старинных зданий ушел с молотка.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Бобруйске 6-летняя девочка оступилась и упала под колеса автобуса
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

25.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
26.03.2020
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика