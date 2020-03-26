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Савиных об упрощении визового режима: «Этапы ратификации данного соглашения проходят в полном соответствии с нашими планами»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Белорусские парламентарии подчеркивают: особое внимание следует уделять законопроектам, которые интересуют общество и бизнес, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Потому один из основных вопросов, вынесенных на обсуждение, – ратификация соглашения с ЕС по упрощению визового режима.
Андрей Савиных, председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания:
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Савиных об упрощении визового режима: «Этапы ратификации данного соглашения проходят в полном соответствии с нашими планами»
Новости Беларуси. Белорусские парламентарии подчеркивают: особое внимание следует уделять законопроектам, которые интересуют общество и бизнес, сообщили в...
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