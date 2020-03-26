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Савиных об упрощении визового режима: «Этапы ратификации данного соглашения проходят в полном соответствии с нашими планами»

26.03.2020 13:54 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Белорусские парламентарии подчеркивают: особое внимание следует уделять законопроектам, которые интересуют общество и бизнес, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Потому один из основных вопросов, вынесенных на обсуждение, – ратификация соглашения с ЕС по упрощению визового режима.   

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Савиных об упрощении визового режима: «Этапы ратификации данного соглашения проходят в полном соответствии с нашими планами»

Савиных об упрощении визового режима: «Этапы ратификации данного соглашения проходят в полном соответствии с нашими планами»

Андрей Савиных, председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания:   
Этапы ратификации данного соглашения проходят в полном соответствии с нашими планами. Комиссия по международным делам уже рекомендовала Палате представителей ратифицировать данное соглашение. Сейчас согласуется график работы на весенней сессии.   

Савиных об упрощении визового режима: «Этапы ратификации данного соглашения проходят в полном соответствии с нашими планами»

Люди в материале: Андрей Савиных

 
 
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Новости Беларуси. Белорусские парламентарии подчеркивают: особое внимание следует уделять законопроектам, которые интересуют общество и бизнес, сообщили в...
 
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