Савиных об упрощении визового режима: «Этапы ратификации данного соглашения проходят в полном соответствии с нашими планами»

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Белорусские парламентарии подчеркивают: особое внимание следует уделять законопроектам, которые интересуют общество и бизнес, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Потому один из основных вопросов, вынесенных на обсуждение, – ратификация соглашения с ЕС по упрощению визового режима.

Доступность лекарств в аптеках, законы о рекламе и общепите. 64 вопроса рассмотрят на сессии белорусские депутаты









Андрей Савиных, председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания:

Этапы ратификации данного соглашения проходят в полном соответствии с нашими планами. Комиссия по международным делам уже рекомендовала Палате представителей ратифицировать данное соглашение. Сейчас согласуется график работы на весенней сессии.