Повоевали: после ЧП на полигоне эвакуировали целую деревню

Накануне появилась краткая информация от пресс-службы Минобороны Беларуси.





Из нее следовало, что 25 марта на полигоне под Осиповичами загорелась транспортно-зарядная машина. Двое военнослужащих получили ожоги различной степени тяжести, их госпитализировали. Комиссия Минобороны выясняла причины происшествия.





В тот же день провели эвакуацию сельчан. Упомянутое возгорание машины могло вызвать взрыв боеприпасов. Известно, что никто из местного населения не пострадал. Предполагается, что сегодня эвакуированным разрешат вернуться домой.







