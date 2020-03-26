В Бобруйске 6-летняя девочка оступилась и упала под колеса автобуса

Источник материала: Tut.by

Ребенок попал под колеса автобуса на остановочном пункте «Центральная больница БШК» в Бобруйске, сообщили в областной ГАИ.





Авария произошла днем 25 марта. Установлено, что 62-летний водитель автобуса МАЗ, подъезжая к остановке, наехал на 6-летнюю девочку, которая оступилась и упала на дорогу.

В результате ДТП ребенок получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован в травматологическое отделение больницы.