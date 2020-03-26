|
Доступность лекарств в аптеках, законы о рекламе и общепите. 64 вопроса рассмотрят на сессии белорусские депутаты
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Доступность лекарств в аптеках, снижение очередей в поликлиниках, законы о рекламе и общепите. Вот лишь малая часть проектов, которые будут вынесены на рассмотрение депутатов Палаты представителей на второй сессии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Она начнет свою работу 2 апреля.
Парламентарии подчеркивают: особое внимание законопроектам, которые интересуют общество и бизнес.
Валентин Семеняко, председатель Постоянной комиссии по государственному строительству, местному самоуправлению и регламенту Палаты представителей Национального собрания:
Сейчас в Палате представителей изучают предложения и инициативы. Это экспертные оценки, мнения представителей общественных объединений и бизнеса, а также пожелания граждан.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Доступность лекарств в аптеках, законы о рекламе и общепите. 64 вопроса рассмотрят на сессии белорусские депутаты
Новости Беларуси. Доступность лекарств в аптеках, снижение очередей в поликлиниках, законы о рекламе и общепите. Вот лишь малая часть проектов, которые будут...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)