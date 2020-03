Новый виток конфликта: Wargaming подала иск против Blitz Team в американский суд

Источник материала: Tut.by

Компания Wargaming направила в редакцию TUT.BY письмо, где сообщила, что она «столкнулась с нарушением прав со стороны ООО „БлицТим“ и некоторых своих бывших сотрудников». Ранее компания уже инициировала судебные разбирательства в Беларуси и ЕС, а 25 марта иск был подан в федеральный окружной суд Лос-Анджелеса в Калифорнии.



Фото: trend.az

Как говорится в пресс-релизе, компания Wargaming.net Limited подала иск против разработчика игр компании «БлицТим» (Blitz Team LLC) в федеральный окружной суд Лос-Анджелеса в Калифорнии.

В своем иске Wargaming заявляет «о неправомерном использовании товарных знаков в нарушение федерального законодательства США, о недобросовестной конкуренции и неправомерном использовании товарных знаков в нарушение норм общего права, а также о недобросовестной конкуренции в нарушение Делового и профессионального кодекса штата Калифорния». Кроме того, Wargaming требует аннулировать заявки на регистрацию товарных знаков компании «БлицТим».

Кратко рассказываем историю конфликта Напомним, что в декабре Wargaming подала иски к пяти бывшим сотрудникам, которые сейчас работают в компании Blitz Team. Они ранее работали в минском центре разработки кипрской группы компаний Wargaming и принимали непосредственное участие в разработке игры World of Tanks Blitz и движка DAVA Framework/DAVA Engine. От всех суммарно требуется компенсация в размере 3 570 000 белорусских рублей (около 1 690 000 долларов). Им вменяется: размещение на GitHub контрафактных копий исходных текстов DAVA Framework в период работы в «Гейм Стрим»; создание форков от этих копий на личные аккаунты в GitHub. Однако команда Blitz Team утверждает: этот самый движок DAVA Framework/DAVA Engine был в 2014-м приобретен компанией Wargaming в качестве Open Source технологии, распространяемой по лицензии BSD 3, и с 2014-го по 2018-й продолжал разрабатываться на базе СООО «Гейм Стрим» с ведома всех уполномоченных и ответственных лиц по той же лицензии. Форк, или ответвление, — это использование кодовой базы программного проекта в качестве старта для другого. При этом основной проект может как продолжать существование, так и прекратить его. Open source переводится с английского как «открытый источник». Обычно так называют программное обеспечение с открытым кодом. Репозиторий, или хранилище, — это место, где хранятся и поддерживаются какие-либо данные. В данном случае речь идет о хранилище на GitHub. Это крупнейший веб-сервис для хостинга IT-проектов и их совместной разработки, который также называют «социальной сетью для разработчиков». Wargaming в суде представляет адвокатское бюро «Степановский, Папакуль и партнеры». А юридическую защиту Blitz Team и ряда бывших работников Wargaming не так давно возглавил адвокат Денис Алейников, старший партнер юридической фирмы «Алейников и Партнеры», разработчик декрета № 8 «О развитии цифровой экономики». В конце февраля по иску компании Wargaming OOO «БлицТим» было запрещено неавторизованное использование слова «Blitz», в том числе наименования Blitzteam LLC, обозначений Blitz Team, Blitz Engine, и иных сходных с ними наименований, обозначений и товарных знаков на территории стран Европейского союза в отношении видеоигр. С этим Blitz Team не согласна .

Компания «БлицТим» создана бывшими сотрудниками Wargaming, которые в настоящее время используют в своей коммерческой деятельности репутацию широко известных мобильных игр Wargaming «World of Tanks Blitz» и «World of Warships Blitz». Работая в Wargaming, ответчики входили в состав команды разработки «World of Tanks Blitz» (WOTB), которая среди сотрудников и руководства, а также в кругах разработчиков видеоигр была известна как Blitz Team («команда Блиц»). Wargaming считает, что ответчики выбрали название «Blitz» намеренно с целью использования репутации известных товарных знаков компании Wargaming.

До ухода из Wargaming сотрудников, впоследствии создавших компанию «БлицТим», команду разработки WOTB возглавляли лица, указанные в исковом заявлении («Менеджмент WOTB»), которые получили достойное вознаграждение за свою работу. Помимо заработной платы им были сделаны дополнительные выплаты от прибыли «World of Tanks Blitz» на общую сумму более 10 000 000 долларов США. В рамках договоренностей с Wargaming они обязались не конкурировать со своим бывшим работодателем и не переманивать его сотрудников в течение определенного времени после ухода.

В апреле 2017 года Менеджмент WOTB объявил о намерении уйти из Wargaming и открыть свою компанию по разработке видеоигр. Они покинули Wargaming после года безрезультатных переговоров о новых условиях сотрудничества. В апреле 2018 года, через несколько дней после ухода Менеджмента WOTB, ушедшие с ними сотрудники Wargaming создали новую компанию, назвали ее «БлицТим» и переманили более 30 членов команды разработки «World of Tanks Blitz». Сейчас ответчики используют слово BLITZ в своей коммерческой деятельности по разработке и оперированию мобильных игр.

«После ухода Менеджмента WOTB Wargaming стало известно, что еще до окончания переговоров они планировали покинуть Wargaming и открыть свою студию по разработке видеоигр не позже февраля 2018 года. Компания Wargaming также нашла доказательства того, что Менеджмент WOTB еще до ухода из Wargaming начал агитировать сотрудников присоединиться к своей новой компании, которую впоследствии назвали «БлицТим», — заявил Крис Пондер, представитель юридической фирмы Sheppard, Mullin, Richter & Hampton LLP, которая представляет Wargaming в этом разбирательстве.

Дополнительную информацию о разбирательстве можно получить из находящихся в открытом доступе материалов дела Wargaming.net Limited v. Blitz Team LLC, et al. по гражданскому иску № 2:20-cv-02763, которое рассматривается Федеральным окружным судом Центрального округа Калифорнии.