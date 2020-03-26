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Новый виток конфликта: Wargaming подала иск против Blitz Team в американский суд
Источник материала: Tut.by
Компания Wargaming направила в редакцию TUT.BY письмо, где сообщила, что она «столкнулась с нарушением прав со стороны ООО „БлицТим“ и некоторых своих бывших сотрудников». Ранее компания уже инициировала судебные разбирательства в Беларуси и ЕС, а 25 марта иск был подан в федеральный окружной суд Лос-Анджелеса в Калифорнии.
Как говорится в пресс-релизе, компания Wargaming.net Limited подала иск против разработчика игр компании «БлицТим» (Blitz Team LLC) в федеральный окружной суд Лос-Анджелеса в Калифорнии.
В своем иске Wargaming заявляет «о неправомерном использовании товарных знаков в нарушение федерального законодательства США, о недобросовестной конкуренции и неправомерном использовании товарных знаков в нарушение норм общего права, а также о недобросовестной конкуренции в нарушение Делового и профессионального кодекса штата Калифорния». Кроме того, Wargaming требует аннулировать заявки на регистрацию товарных знаков компании «БлицТим».
Кратко рассказываем историю конфликта
Напомним, что в декабре Wargaming
Им вменяется: размещение на GitHub контрафактных копий исходных текстов DAVA Framework в период работы в «Гейм Стрим»; создание форков от этих копий на личные аккаунты в GitHub. Однако команда Blitz Team утверждает: этот самый движок DAVA Framework/DAVA Engine был в 2014-м приобретен компанией Wargaming в качестве Open Source технологии, распространяемой по лицензии BSD 3, и с 2014-го по 2018-й продолжал разрабатываться на базе СООО «Гейм Стрим» с ведома всех уполномоченных и ответственных лиц по той же лицензии.
Wargaming в суде
В конце февраля по иску компании Wargaming OOO «БлицТим» было
Публикуем текст пресс-релиза без изменений
Компания «БлицТим» создана бывшими сотрудниками Wargaming, которые в настоящее время используют в своей коммерческой деятельности репутацию широко известных мобильных игр Wargaming «World of Tanks Blitz» и «World of Warships Blitz». Работая в Wargaming, ответчики входили в состав команды разработки «World of Tanks Blitz» (WOTB), которая среди сотрудников и руководства, а также в кругах разработчиков видеоигр была известна как Blitz Team («команда Блиц»). Wargaming считает, что ответчики выбрали название «Blitz» намеренно с целью использования репутации известных товарных знаков компании Wargaming.
До ухода из Wargaming сотрудников, впоследствии создавших компанию «БлицТим», команду разработки WOTB возглавляли лица, указанные
В апреле 2017 года Менеджмент WOTB объявил о намерении уйти из Wargaming и открыть свою компанию по разработке видеоигр. Они покинули Wargaming после года безрезультатных переговоров о новых условиях сотрудничества. В апреле 2018 года, через несколько дней после ухода Менеджмента WOTB, ушедшие с ними сотрудники Wargaming создали новую компанию, назвали ее «БлицТим» и переманили более 30 членов команды разработки «World of Tanks Blitz». Сейчас ответчики используют слово BLITZ в своей коммерческой деятельности по разработке и оперированию мобильных игр.
«После ухода Менеджмента WOTB Wargaming стало известно, что еще до окончания переговоров они планировали покинуть Wargaming и открыть свою студию по разработке видеоигр не позже февраля 2018 года. Компания Wargaming также нашла доказательства того, что Менеджмент WOTB еще до ухода из Wargaming начал агитировать сотрудников присоединиться к своей новой компании, которую впоследствии назвали «БлицТим», — заявил Крис Пондер, представитель юридической фирмы Sheppard, Mullin, Richter & Hampton LLP, которая представляет Wargaming в этом разбирательстве.
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В своем иске Wargaming заявляет «о неправомерном использовании товарных знаков в нарушение федерального законодательства США, о недобросовестной конкуренции и...
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