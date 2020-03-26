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Надолго ли хватит гречки в Беларуси?

26.03.2020 15:02 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Запасов круп в стране хватит до нового урожая, зерна достаточно и в государственном резерве.

Об этом заявил замминистра сельского хозяйства и продовольствия Владимир Гракун на пресс-конференции в Минске 26 марта.

«Основная задача - обеспечить продовольственную безопасность населения Республики Беларусь. Все излишки, которые мы имеем, отправим на экспорт. Мы, естественно производили больше продукции, чтобы на этом заработать», - сказал Гракун.

Он отметил, что предприятия мясной и молочной промышленности республики продолжают выпуск широкого ассортимента продукции и полностью обеспечивают внутренние рынки.

По данным Минсельхозпрода, уровень самообеспечения по мясным продуктам составляет 135%, по молочным продутам - 235%. На складах поддерживается достаточный запас основных видов продовольствия: мяса (говядина, свинина), мясных консервов, масла животного, молочных консервов. При необходимости есть возможность вдвое увеличить выпуск консервированной продукции.

По словам Гракуна, в стране достаточно круп и зерновых культур, чтобы обеспечить население. При этом имеются излишки ячменной, перловой и овсяной круп. Есть и запасы гречки – как самой крупы, так и сырья для ее производства. Этого хватит на 5 месяцев, как раз до нового урожая.

Представитель Минсельхозпрода отметил, что в госрезерве есть 1,3 тысячи тонн зерна, которое при необходимости также можно использовать.

«То есть крупой, мукой мы обеспечены. Ну а мясомолочной продукцией мы обеспечены полностью и имеем экспортный потенциал», - добавил Гракун.

 
Теги: Минск
 
 
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Запасов круп в стране хватит до нового урожая, зерна достаточно и в государственном резерве. Об этом заявил замминистра сельского хозяйства и продовольствия...
 
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