«Королева драмы»: собака из ревности не дала хозяину погладить соперницу. Это надо увидеть

Источник материала: ОНТ

В интернете появился видеоролик, героиней которого стала ревнивая собака – она не позволила своему хозяину погладить соперницу. Кадры опубликованы на портале ridus.ru.

На видео собака начинает недовольно ворчать, когда хозяин пытается погладить другого пса. Интернет-пользователи отметили, что именно так выглядит настоящая ревность.

Собаку сочли милой и забавной: «Милашка ревнует… Эта прелесть сделала мой день», «Какая единоличница! Там рядом какой-то миниатюрный песик, ему нужно-то совсем немного!», «Определена королева драмы!», – написали в комментариях.

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