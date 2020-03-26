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Глава ГАИ Беларуси купил элитное жильё у заказника «Лебяжий», но заплатил на $100 тыс меньше соседей

26.03.2020 15:08 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Дмитрий Корзюк, который последние годы возглавляет ГАИ Беларуси и играет в хоккейной команде Александра Лукашенко, в январе 2020-го купил половину дома в комплексе «Олимпик Парк». «Наша Нива» обратила внимание на весьма странную деталь: недвижимость обошлась Корзюку значительно дешевле, чем его соседям.

«Олимпик Парк» – жилой комплекс на улице Ратомская – построила компания «Тапас». Ее контролирует Павел Белый, также связанный с Лукашенко: они вместе играют в хоккей. Вокруг возведения «Олимпик Парка» рядом с заказником «Лебяжий», если помните, разворачивались скандалы. Застройщик игнорировал ограничения, стал вырубать деревья, а в прибрежной зоне построил тот самый ресторан «Лебяжий», что возмущало беларускую общественность.

В своем ЖК «Тапас» спроектировал, кроме прочего, несколько коттеджей на две семьи (дуплексы). Это такие сооружения, в которых у каждого хозяина свой парадный вход и свой выход в заповедник. Лишь одна стена совместная. Высота потолков – три метра. Каждому владельцу выделяется два парковочных места. Цены на такие дуплексы колеблются от 400 до 500 тысяч долларов, как указано на сайте «Тапаса».

«Наша Нива» при помощи выписки из Реестра цен на земельные участки выяснила, что Дмитрий Корзюк купил дуплекс по заниженной цене: за 288 тысяч долларов (1050 долларов за квадрат). Для сравнения: кроме него, в январе 2020-го таунхаус в «Олимпик Парке» купил еще один человек – за 449 тысяч долларов (1606 долларов за квадрат). Остается непонятным, почему «Тапас» сделал для руководителя ГАИ скидку размером более сотни тысяч долларов.

 
 
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Дмитрий Корзюк, который последние годы возглавляет ГАИ Беларуси и играет в хоккейной команде Александра Лукашенко, в январе 2020-го купил половину дома в комплексе...
 
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Ивьевский край
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Единство
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