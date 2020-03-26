Нажилась на своих же детях

Сотрудница одной из организаций г. Смолевичи, являясь обязанным лицом к возмещению расходов на двоих несовершеннолетних детей 2006, 2013 и 2014 годов рождения, умышленно с августа прошлого года до марта текущего года уклонялась от уплаты по судебному постановлению средств на содержание детей.

После проведенной проверки ООПП Смолевичского РОВД районным отделом Следственного комитета в отношении правонарушительницы возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 174 УК РБ.

Проник в подвал и украл продукты

В милицию обратился житель аг. Слобода (Озерицко-Слободской с/с) и сообщил, что неизвестный злоумышленник, повредив замок, проник в его подвал и похитил консервации, варенье и картофель на сумму около 200 рублей.

Смолевичским РОСК возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 205 УК РБ. Напомним, что за кражу злоумышленнику грозит наказание вплоть до лишения свободы сроком до трех лет.

«Отблагодарила» за трудоустройство

По материалам проверки отдела по борьбе с экономическими преступлениями РОВД, следователями возбуждено уголовное дело в отношении смолевичанки 1992 г.р. Девушка работала в отном из магазинов города и с сентября по ноябрь 2019 года завладела денежными средствами и товарно-материальными ценностями на общую сумму более 600 рублей.

За присвоение чужих средств правонарушительнице грозит лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью со штрафом или даже лишение свободы сроком до четырех лет.

Вор захотел сделать шашлык?..

В Смолевичский РОВД обратилась минчанка 1953 г.р. Дело в том, что неизвестный злоумышленник проник на ееучасток в садовом товариществе нашего района и украл мангал.

Районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 205 УК РБ, в соответствии с которой вору грозит наказание в виде ограничения свободы сроком до трех лет.

Информация предоставлена Смолевичским РОВД, Смолевичским РОСК.

Лидия СУДНИКОВИЧ.