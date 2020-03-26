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Александр Белевич: «Мы видим задачу в создании в Беларуси технологии по производству компонентной базы для электротранспорта»
Источник материала: СТВ
Развитие электротранспорта обсуждали в программе
Александр Белевич, начальник научно-инжинирингового центра «Электромеханические и гибридные силовые установки мобильных машин» Объединённого института машиностроения НАН Беларуси:
И наша задача сейчас в Республике Беларусь создать компетенции по производству компонентов, которые будут устанавливаться на транспорт и работать с этим электричеством.
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Александр Белевич: «Мы видим задачу в создании в Беларуси технологии по производству компонентной базы для электротранспорта»
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