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В Беларуси началась экологическая кампания по озеленению
26.03.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Обустроим малую родину – под таким девизом в Беларуси началась экологическая кампания по озеленению, передает телеканал «МИР 24».
Акция по озеленению проходит в республике каждый год. В этот раз ее посвятили 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
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В рамках акции предполагается высадить более 200 тысяч растений, облагородить родники и эко-тропы.
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