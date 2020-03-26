Источник материала: Mir24.TV Belarus

Обустроим малую родину – под таким девизом в Беларуси началась экологическая кампания по озеленению, передает телеканал «МИР 24».



В рамках акции предполагается высадить более 200 тысяч растений, облагородить родники и эко-тропы. Участвовать может каждый. Достаточно обратиться в местное отделение Минприроды, и там укажут подходящий участок для работы.

«Дело в том, что сажать деревья и кустарники там, где заложены коммуникации, инженерные сети, рядом со стенами сооружений, естественно, нельзя. Поэтому подбираются специальные участки, пригодные для выполнения данного вида работ», – рассказал начальник управления биологического и ландшафтного разнообразия Минприроды Республики Беларусь Николай Свидинский.

Акция по озеленению проходит в республике каждый год. В этот раз ее посвятили 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.