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Ателье G-Power поработало над двигателем BMW M8

26.03.2020 16:23 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Основной специализацией немецкой компании G-Power является тюнинг моделей BMW, причем особенно хорошо ей удается работа с моторами. В качестве исходников фирма нередко берет и без того неслабые версии моделей баварской марки.


Так случилось в этот раз — новый комплект доработок получили купе и кабриолет BMW M8 на пару с версией M8 Competition. Мощности моторов этих легковушек и без тюнинга хватит за глаза, но G-Power снова доказали, что заводские характеристики — не предел для таких машин.


Для M8 в компании предлагают сразу три варианта форсировки 4,4-литрового битурбо-V8 под капотом. В первом случае речь идет об установке нового модуля управления, который позволяет двигателю работать с большей отдачей без вмешательства в его механическую часть — вместо стандартных 625 л.с. и 750 Нм он развивает 720 л.с. и 850 Нм. Второй уровень — это повышение отдачи до 770 л.с. и 930 Нм.


А если баварскую «восьмерку» вдобавок оснастить титановой выпускной системой и более производительными нагнетателями, то речь идет уже о 820 л.с. и 1000 Нм тяги. О том, как результаты тюнинга отразились на динамике спорткара, не сообщается.


Внешне M8 в исполнении от G-Power почти не отличается от серийного — ателье добавило от себя шильдики на кузове, патрубки выхлопа из углепластика и 21-дюймовые кованые колесные диски с пятью двойными спицами.

 
 
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Купе и кабриолет BMW M8 на пару с версией M8 Competition получили новый комплект доработок от бюро G-Power.
 
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Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
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