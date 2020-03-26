Ателье G-Power поработало над двигателем BMW M8

Источник материала: Tut.by

Основной специализацией немецкой компании G-Power является тюнинг моделей BMW, причем особенно хорошо ей удается работа с моторами. В качестве исходников фирма нередко берет и без того неслабые версии моделей баварской марки.





Так случилось в этот раз — новый комплект доработок получили купе и кабриолет BMW M8 на пару с версией M8 Competition . Мощности моторов этих легковушек и без тюнинга хватит за глаза, но G-Power снова доказали, что заводские характеристики — не предел для таких машин.





Для M8 в компании предлагают сразу три варианта форсировки 4,4-литрового битурбо-V8 под капотом. В первом случае речь идет об установке нового модуля управления, который позволяет двигателю работать с большей отдачей без вмешательства в его механическую часть — вместо стандартных 625 л.с. и 750 Нм он развивает 720 л.с. и 850 Нм. Второй уровень — это повышение отдачи до 770 л.с. и 930 Нм.





А если баварскую «восьмерку» вдобавок оснастить титановой выпускной системой и более производительными нагнетателями, то речь идет уже о 820 л.с. и 1000 Нм тяги. О том, как результаты тюнинга отразились на динамике спорткара, не сообщается.





Внешне M8 в исполнении от G-Power почти не отличается от серийного — ателье добавило от себя шильдики на кузове, патрубки выхлопа из углепластика и 21-дюймовые кованые колесные диски с пятью двойными спицами.