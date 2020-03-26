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Дарья Жук снимет сериал о маньяке-таксисте
Источник материала: Tut.by
Белоруска
В основу «Мерзлой земли» ляжет реальная история таксиста Дмитрия Лебедя. В течение нескольких лет он насиловал и убивал девушек в городе Абакан (столица Республики Хакасия, Россия). Его жертвы сами садились к нему автомобиль, когда брали машину «от борта».
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Белоруска Дарья Жук снимет сериал о таксисте-маньяке из Хакасии. Проект будет называться «Мерзлая земля» (Frozen Land), в него войдет восемь серий.
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