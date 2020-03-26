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Дарья Жук снимет сериал о маньяке-таксисте

26.03.2020 16:34 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Белоруска Дарья Жук, режиссер фильма «Хрусталь», который от нашей страны выдвигался на «Оскар» в 2018 году, и режиссер второго сезона популярного российского сериала «Содержанки» снимет сериал о таксисте-маньяке из Хакасии. Проект будет называться «Мерзлая земля» (Frozen Land), в него войдет восемь серий. Об этом пишет одно из крупнейших голливудских изданий Variety.


Дарья Жук. Фото: скриншот видео YouTube-канал START

В основу «Мерзлой земли» ляжет реальная история таксиста Дмитрия Лебедя. В течение нескольких лет он насиловал и убивал девушек в городе Абакан (столица Республики Хакасия, Россия). Его жертвы сами садились к нему автомобиль, когда брали машину «от борта».

Большое журналистское расследование по этой теме для проекта «Холод» написала Таисия Бекбулатова. По мотивам расследования также выпустили подкаст, который называется «Трасса 161». Сценарий к сериалу напишет Сергей Калужанов, он будет основан на материале «Холода». Продюсером картины выступит Александр Роднянский.

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Белоруска Дарья Жук снимет сериал о таксисте-маньяке из Хакасии. Проект будет называться «Мерзлая земля» (Frozen Land), в него войдет восемь серий.
 
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