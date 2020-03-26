Посольство Беларуси в России отрабатывает алгоритм перевозки белорусских граждан домой по железной дороге и автобусами.

Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)





Посольство Беларуси в России в связи с прекращением в РФ с 27 марта международного авиасообщения отрабатывает алгоритм перевозки белорусских граждан домой по железной дороге и автобусами.

«Посольство будет оперативно решать вопросы с вывозом белорусских граждан, исходя из складывающейся ситуации, — сказал Олег Мазуро. — Сейчас мы отрабатываем алгоритм доставки белорусов домой с использованием железнодорожного транспорта, автобусов, в том числе транспорта посольства, а также, возможно, и личного автотранспорта граждан». С российской стороной прорабатывается также механизм организации возможных чартерных авиарейсов.

В то же время Олег Мазуро отметил, что в связи с остановкой Россией международного авиасообщения сократится и осуществляющийся сейчас транзит иностранных граждан, в том числе белорусов, через Москву. Пресс-секретарь добавил, что все прибывающие сегодня транзитом в Москву из третьих стран белорусские граждане в обязательном порядке при содействии посольства будут отправлены домой.

Сегодня правительство России приняло решение прекратить регулярное и чартерное авиасообщение из российских аэропортов в аэропорты иностранных государств и обратно с 27 марта. Исключение будет сделано для полетов, связанных с вывозом россиян на родину, а также для полетов по отдельным решениям.