Гродненский драмтеатр открывает доступ к своим спектаклям в формате онлайн (Видео)

Источник материала: Вороновская газета





Такая информация размещена на сайте drama.grodno.by.

Онлайн-показы станут еще одним способом отметить Международный день театра 27 марта.

– Этому празднику без малого 60 лет. Обычно в этот день организовываются театральные фестивали, проходят тематические выставки и праздничные постановки. А также показывают премьерные спектакли, вручают премии, приглашают зрителей встретиться с актерами и заглянуть за кулисы, – отмечается на сайте Гродненского областного драматического театра. – В этом году появился еще один интересный способ отметить Международный день театра – онлайн-показы спектаклей. Наш театр также решил присоединиться к столь популярному способу общения со зрителями. Мы открываем доступ к некоторым нашим спектаклям с 27 марта.

Зрителям предлагают посмотреть две постановки 2019 года – «Камедыя пра нешчаслівага селяніна, яго жонку Маланку, жыда Давіда і Чорта, які страціў сэнс існавання» по пьесе В. Рудова, в постановке Г. Мушперта, а также спектакль «Когда мы, мертвые, пробуждаемся» по пьесе Г. Ибсена, в постановке С. Варнаса. Юные зрители смогут увидеть веселую сказку «Слоненок и Луна». Еще один сюрприз от драмтеатра – спектакль 1997 года «Панночка».

«Камедыя пра нешчаслівага селяніна, яго жонку Маланку, жыда Давіда і Чотра, які страціў сэнс існавання»

«Когда мы, мертвые, пробуждаемся. 1 акт:

2 акт:

«Слоненок и Луна»:







«Панночка»:

Служба информации «ГП»

Фото: из архива «ГП» https://grodnonews.by/