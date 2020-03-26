Читателям газеты «Край смалявіцкі» при предъявлении данного номера будет предоставлена индивидуальная скидка 65% сроком на 12 месяцев при подключении на пакет услуг «ЯСНА Лайт» (абоненты только услуг телефонии).

— Планов в Минском РУП «Белтелеком» Смолевичский ЗУЭС очень много. Некоторые наши шаги уже стали сюрпризом для наших абонентов, — говорит начальник участка продажи услуг Марина Георгиевна Непряхина. — Я думаю, что если мы будем внедрять новые услуги, то сможем привлекать еще больше клиентов. Главное, что мы осваиваем не только современные технологии, но и технологии коммуникаций – связи с общественностью. И мне радостно за большие и маленькие победы нашей дружной команды. Мы будем доводить до совершенство качество обслуживания и уровень работы с клиентами, действуя оперативно, профессионально и уверенно, продолжает Марина Георгиевна. — Наша перспективная цель – отстоять место ведущего Интернет-оператора Республики Беларусь.

Следует отметить, считает Марина Георгиевна, что сейчас существует очень интересное и полезное предложение для юридических лиц — это Каspersky ASAP: Услуга повышения осведомленности в области информационной безопасности – услуга организации доступа к информационным ресурсам (услуга

электросвязи), оказываемая на базе платформы ASAP, предназначенная для проведения онлайн-обучения пользователей основам информационной безопасности. Услуга представляет собой онлайн-инструмент, с помощью которого заказчик может сформировать и закрепить у своих сотрудников навыки безопасной работы в цифровой среде.

Услуга повышения осведомленности в области информационной безопасности предусматривает доступ к информационным ресурсам, предназначенным для обучения по следующим темам:

Защита паролей и аккаунтов. Включает обучение правильному заведению и использованию личных паролей и аккаунтов пользователей. Защита электронной почты. Включает изучение правил безопасной работы с электронной почтой. Обучение безопасной работе в сети Интернет. Включает обучение

безопасной работе с различными информационными ресурсами сети Интернет. Обучение безопасной работе в социальных сетях и мессенджерах.

Включает обучение безопасному поведению в социальных сетях и мессенджерах. Защита персональных компьютеров. Включает обучение методам защиты

служебных и личных персональных компьютеров. Защита мобильных устройств. Включает обучение методам защиты

устройств, использующих различные технологии мобильной связи

(смартфонов, планшетов).

Принцип оказания услуги заключается в предоставлении заказчику услуги

доступа к Платформе с возможностью организации онлайн-обучения для

сотрудников с тестированием полученных знаний.

Процесс проведения обучения формируется по схеме последовательного

прохождения уроков и сдачи контрольных тестов. Время прохождения урока

для пользователя составляет около 10 мин. До завершения текущего урока

следующий урок для пользователя не активируется.

Уроки созданы в режиме слайдов, содержащих краткую информацию,

изложенную в доступной форме без применения специальных терминов.

Обучение построено на примерах из реальной практики, используются

интерактивные инструменты (например, имитации фишинговой атаки),

упражнения на закрепление и проверку.

При желании пользователь может пропустить процесс обучения и сразу

пройти тест по уроку.

Пользователь в рамках услуги получает возможность:

— прохождения обучения;

— выполнения контрольных тестов;

— получения отчетов по результатам личного обучения.

Компания «Белтелеком» постоянно изучает интересы аудитории, чтобы сделать свои предложения максимально комфортными для абонентов на территории г.Смолевичей и Смолевичского района действует акция «ЯСНА Лайт». Суть этой акции: предусматривается скидка в размере 50% сроком на 12 месяцев. Данное пакетное предложение состоит из интерактивного телевидения «ZALA», безлимитных звонков по сети РУП «Белтелеком». На этот пакет по акции могут подключаться физические лица, абоненты только услуг телефонии.

По случаю подключения 1-миллионного абонента пакета услуг линейки «ЯСНА» трем абонентам Смолевичского района, подключившимся на пакеты услуг линейки «ЯСНА», пользующимися пакетами услуг по настоящее время, были вручены памятные сувениры.

— Постоянно стремимся совершенствовать обслуживание клиентов, предлагая новые виды услуг связи, — продолжает Марина Георгиевна. Начальник Смолевичского ЗУЭС Владимир Григорьевич Чугунов во всем нас поддерживает. Без его понимания и непосредственного участия в улучшении имиджа компании положительный результат невозможен.

Наталья ВЕРБИЦКАЯ.

НА СНИМКЕ: начальник Смолевичского ЗУЭС Владимир Григорьевич Чугунов вручает подарок очередному абоненту.

Фото из архива.