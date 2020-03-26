ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Состоится ли SunDay-2020? Официальный ответ организаторов фестиваля

26.03.2020 — Разное | Вороновская газета  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Вороновская газета

Состоится ли SunDay-2020? Официальный ответ организаторов фестиваля

Дата 18 июля 2020 в планах ценителей автомобилей отмечена как большая встреча, как дата автофестиваля SunDay-2020 в Гродно. Сегодня организаторы фестиваля озвучили варианты развития событий с учетом развернувшейся пандемии.

Состоится ли SunDay-2020? Официальный ответ организаторов фестиваля

— Состоится ли SunDay-2020, готовить ли автомобили?

— Сейчас мы занимаемся организацией SunDay-2020 в обычном режиме и настроены на 18 июля. Одновременно отслеживаем динамику развития событий в мире и надеемся на лучшее. Однако возможны альтернативные планы. Например, с местными властями уже оговаривается вариант переноса фестиваля на конец августа или начало сентября. Самый первый SunDay-2009 проходил как раз в конце лета. Если COVID-19 будет продолжать нести угрозу и летом, то не исключен вариант переноса SunDay на следующий год. Даже несмотря на то, что фестиваль проводится под открытым небом, здоровье участников и зрителей — на первом месте.

Состоится ли SunDay-2020? Официальный ответ организаторов фестиваля

— Отвечая на второй вопрос, мы предлагаем готовить автомобили к сезону и SunDay. Считаем, что сейчас наилучшее время уединения с любимым автомобилем, теперь можно заняться тем, что откладывали, доведя машину до идеального состояния. Гараж вылечит. На эту тему мы через пару дней запускаем челлендж с призами, следите за социальными сетями фестиваля.

Для поднятия настроения организаторы публикуют видео с юбилейного SunDay:

— Верим в лучшее развитие событий. Что готовит SunDay-2020?

 Тематикой SunDay-2020 станет тема «Противостояние. Mercedes vs BMW». Друг напротив друга будут выставлены самые ярые конкурирующие модели, например, такие, как: Mercedes E500 W124 «Волчок» и BMW M5 E34, Mercedes W116 и BMW e23, а также многие другие соперники — ведь борьба между компаниями обострилась уже в 70-х годах. На SunDay впервые будет устроен «баттл» между фанатами марок: все по-дружески и в веселом формате. Также в программу фестиваля планируется ввести экстремальный элемент и больше внимания уделить палаточному городку, который планируется сделать дополнительным маленьким фестивалем, — говорят организаторы.

Состоится ли SunDay-2020? Официальный ответ организаторов фестиваля


Сейчас они не хотят раскрывать все детали новшеств, говорят лишь, что после десятого года фестивалю пора стать смелее и реализовать задуманные ранее изменения. Организаторы следят за ситуацией с COVID-19 и надеются, что этим летом SunDay вновь соберет сотни редких автомобилей из 8 и более стран! В ближайшее время будет открыта регистрация участников.

Состоится ли SunDay-2020? Официальный ответ организаторов фестиваля


И если организаторы осторожничают, то в социальных сетях участники SunDay настроены бодро. Например, Артур на Nissan Skyline R32, который приезжал на юбилейный SunDay из Владикавказа 5000 км пути: «Я приеду, даже если не знаю что. Всем так и говорю: мне неважно, что бы не произошло. Я обязательно приеду! Единственное, думаю, какую машину привезти. Либо Infiniti, либо одну из машин моих друзей». Похожее настроение можно отследить у участников из Беларуси и других городов России. Пока лишь неопределенно отвечают владельцы уникальных автомобилей из стран Западной Европы, где введен жесткий карантин. Но и они рвутся в Гродно, чтобы вновь оказаться рядом с друзьями, близкими по духу.
 

https://grodnonews.by/

 
Теги: Гродно
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Дата 18 июля 2020 в планах ценителей автомобилей отмечена как большая встреча, как дата автофестиваля SunDay-2020 в Гродно. Сегодня организаторы фестиваля озвучили...
 
Новости дня
Новости разные
 
Сжигал мусор на приусадебном участке. В Минской области пенсионер погиб при пожаре
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

25.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
26.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика