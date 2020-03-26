Состоится ли SunDay-2020? Официальный ответ организаторов фестиваля

Источник материала: Вороновская газета





Дата 18 июля 2020 в планах ценителей автомобилей отмечена как большая встреча, как дата автофестиваля SunDay-2020 в Гродно. Сегодня организаторы фестиваля озвучили варианты развития событий с учетом развернувшейся пандемии.





— Состоится ли SunDay-2020, готовить ли автомобили?

— Сейчас мы занимаемся организацией SunDay-2020 в обычном режиме и настроены на 18 июля. Одновременно отслеживаем динамику развития событий в мире и надеемся на лучшее. Однако возможны альтернативные планы. Например, с местными властями уже оговаривается вариант переноса фестиваля на конец августа или начало сентября. Самый первый SunDay-2009 проходил как раз в конце лета. Если COVID-19 будет продолжать нести угрозу и летом, то не исключен вариант переноса SunDay на следующий год. Даже несмотря на то, что фестиваль проводится под открытым небом, здоровье участников и зрителей — на первом месте.







— Отвечая на второй вопрос, мы предлагаем готовить автомобили к сезону и SunDay. Считаем, что сейчас наилучшее время уединения с любимым автомобилем, теперь можно заняться тем, что откладывали, доведя машину до идеального состояния. Гараж вылечит. На эту тему мы через пару дней запускаем челлендж с призами, следите за социальными сетями фестиваля.

Для поднятия настроения организаторы публикуют видео с юбилейного SunDay:

— Верим в лучшее развитие событий. Что готовит SunDay-2020?

— Тематикой SunDay-2020 станет тема «Противостояние. Mercedes vs BMW». Друг напротив друга будут выставлены самые ярые конкурирующие модели, например, такие, как: Mercedes E500 W124 «Волчок» и BMW M5 E34, Mercedes W116 и BMW e23, а также многие другие соперники — ведь борьба между компаниями обострилась уже в 70-х годах. На SunDay впервые будет устроен «баттл» между фанатами марок: все по-дружески и в веселом формате. Также в программу фестиваля планируется ввести экстремальный элемент и больше внимания уделить палаточному городку, который планируется сделать дополнительным маленьким фестивалем, — говорят организаторы.









Сейчас они не хотят раскрывать все детали новшеств, говорят лишь, что после десятого года фестивалю пора стать смелее и реализовать задуманные ранее изменения. Организаторы следят за ситуацией с COVID-19 и надеются, что этим летом SunDay вновь соберет сотни редких автомобилей из 8 и более стран! В ближайшее время будет открыта регистрация участников.









И если организаторы осторожничают, то в социальных сетях участники SunDay настроены бодро. Например, Артур на Nissan Skyline R32, который приезжал на юбилейный SunDay из Владикавказа 5000 км пути: «Я приеду, даже если не знаю что. Всем так и говорю: мне неважно, что бы не произошло. Я обязательно приеду! Единственное, думаю, какую машину привезти. Либо Infiniti, либо одну из машин моих друзей». Похожее настроение можно отследить у участников из Беларуси и других городов России. Пока лишь неопределенно отвечают владельцы уникальных автомобилей из стран Западной Европы, где введен жесткий карантин. Но и они рвутся в Гродно, чтобы вновь оказаться рядом с друзьями, близкими по духу.



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