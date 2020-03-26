Капитальный ремонт домов, замена теплосетей и лифтов. Как на Гродненщине выполняется госпрограмма «Комфортное жилье и благоприятная среда»

Источник материала: Полымя

На заседании облисполкома сегодня обсудили, как в регионе выполняются показатели по капитальному ремонту жилья, замене лифтов, водопроводных и теплосетей, сбору вторсырья. Были подняты и другие темы, которые касаются реализации госпрограммы «Комфортное жилье и благоприятная среда» на 2016-2020 годы.





– На вопросы, возникающие в сфере жилищно-коммунального хозяйства, люди реагируют наиболее остро, – отметил председатель облисполкома Владимир Кравцов. – Это понятно из анализа обращений граждан, личных приемов и прямых телефонных линий. Больше половины поступающих вопросов касаются ЖКХ. Есть ряд документов, которые регламентируют работу отрасли и ставят перед ней определенные задача. Государственная программа «Комфортное жилье и благоприятная среда» на 2016-2020 годы один из таких документов. Достигнуты конкретные результаты по ее реализации. Большинство показателей выполнены. В прошлом году все организации ЖКХ сработали безубыточно. Однако не выполнен важный параметр по капитальному ремонту жилых домов. Есть вопросы к модернизации неэффективных котельных, благоустройству населенных пунктов. На 2020 год уже намечены конкретные задачи в сфере ЖКХ и очерчены пути решения возникающих проблем.

НА КАПИТАЛЬНОМ РЕМОНТЕ

Как рассказал заместитель председателя облисполкома Владимир Дешко, капитальный ремонт в прошлом году был сделан почти в 130 жилых домах, а это – порядка 265 тысяч квадратных метров. При этом 28 домов так и не дождались своей очереди. Жители региона чаще стали обращаться с вопросами по капитальному ремонту в органы исполнительной власти, и большинство нареканий обоснованы. В 2020 году поставлена задача ввести в эксплуатацию после капитального ремонта 360 тысяч квадратных метров. И она должна быть выполнена, подчеркнули на заседании.

– Кардинально исправить ситуацию можно с помощью создания в области единого госзаказчика жилищно-коммунальных услуг – организации, которая помогала бы службам ЖКХ впредь не допускать ошибок, – отметил Владимир Дешко. – Проект решения облисполкома, который предлагает создать такую структуру на базе Гродненского городского ЖКХ с филиалами в Лиде, Волковыске, Сморгони и Слониме уже подготовлен и ждет подписания.

ЗАМЕНА ТЕПЛОСЕТЕЙ

Замена водопроводных и теплосетей – еще один из ключевых моментов, на которые губернатор поручил обратить особое внимание. От этого напрямую зависит экономия воды и тепловой энергии. В 2019 году, к примеру, в области было заменено более 23 километров водопроводов, что помогло снизить потери воды почти на 2% по сравнению с позапрошлым годом. Продолжается модернизация неэффективных котельных путем перевода их в автоматический режим работы, на местные виды топлива и электрическую энергию. От некоторых из них отказываются. Такие меры нужны в том числе, чтобы сэкономить топливно-энергетические ресурсы.

ЧИСТАЯ ВОДА И БЕЗОПАСНЫЙ ЛИФТ

До недавнего времени от жителей региона поступали вопросы и по качеству воды. В населенных пунктах области в прошлом году было построено 45 станций обезжелезивания. Теперь качественной питьевой водой обеспечено 93,9 % жителей. Но на этом работа не останавливается. В 2020-м в области планируется построить еще 45 станций.

Почти решен в регионе и вопрос с заменой отслуживших срок эксплуатации лифтов. В прошлом году их было заменено 120, в этом планируют заменить еще 125. Как было подчеркнуто, это принципиальный момент. Он касается не только удобства жителей многоэтажек, но и их безопасности.

СОЗДАНИЕ СОРТИРОВОЧНЫХ КОМПЛЕКСОВ

В среднем за год в области образуется примерно 340 тысяч тонн твердых коммунальных отходов. В прошлом году из них было извлечено и отправлено на переработку порядка 87 тысяч тонн вторичных материальных ресурсов – стекло, бумага, полимеры, резина, отработанные масла, сложнобытовая техника. С каждым годом количество извлекаемого из бытового мусора вторсырья растет, но итоговая цифра может быть больше в разы.

В области установлено несколько десятков тысяч контейнеров для раздельного сбора мусора. В городах и районных центрах такими контейнерами активно оснащают сектор индивидуальной жилой застройки, чтобы люди могли сами сортировать бытовые отходы. Кроме того, до конца года во всех райцентрах области будут созданы площадки для компостирования органических отходов. Пока такие есть только в Гродно и в Слониме.

Также с течением времени планируется закрыть все мини-полигоны и создать четыре региональных сортировочных комплекса. Они появятся в Волковыске, Лиде, Сморгони и Гродно – на базе завода по утилизации и механической сортировке отходов – и будут охватывать все соседние районы.

ЖАЛОБ СТАЛО МЕНЬШЕ

К слову, количество претензий к работе служб ЖКХ с каждым годом снижается, отметили на заседании. И это важный показатель эффективности. На цифру повлияло, в том числе создание областного контакт-центра и внедрение портала 115.бел, куда потребители услуг ЖКХ могут обратиться со своими замечаниями и получить оперативный отклик.