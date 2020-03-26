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Помогите разобраться. Профсоюзный прием граждан прошел сегодня в Вороновском РУП ЖКХ

26.03.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Помогите разобраться. Профсоюзный прием граждан прошел сегодня в Вороновском РУП ЖКХ

Председатель Гродненской областной организации Белорусского профессионального союза работников местной промышленности и коммунально-бытовых предприятий Андрей Кардаш ответил сегодня на ряд вопросов о применении норм и положений нового Трудового кодекса.

Одно из обращений касалось дополнительных перерывов работникам, которые трудятся на открытом воздухе или в закрытых необогреваемых помещениях в холодный период года. В данном случае под холодным периодом года подразумевается промежуток времени со среднесуточной температурой наружного воздуха +10°C. В соответствии с законодательством дополнительные специальные перерывы в течение рабочего дня включаются в рабочее время. Виды этих работ, продолжительность и порядок предоставления таких перерывов определяются правилами внутреннего трудового распорядка и (или) коллективным договором.


Помогите разобраться. Профсоюзный прием граждан прошел сегодня в Вороновском РУП ЖКХ

Помогите разобраться. Профсоюзный прием граждан прошел сегодня в Вороновском РУП ЖКХ

Много других нюансов необходимо учесть при составлении коллективного договора, к примеру, касаемо срока действия колдоговора. В статью 367 ТК внесены изменения, которые позволят исключить правовой вакуум в регулировании вопроса о возможности предоставления работникам дополнительных гарантий по истечении срока действия коллективного договора, если новый договор не заключен. Одновременно нормой предусматривается механизм, позволяющий сторонам избегать необходимости заключения нового коллективного соглашения в случаях неизменного финансового состояния организации, а именно с согласия сторон действие документа можно будет продлить на срок не более трех лет и не более одного раза.

— Вступивший в силу Трудовой кодекс в новой редакции — документ эволюционный. В него вошли и ранее действовавшие нормы, которые регулировались, например, декретами Президента и другими правовыми актами. Теперь они сведены в единый документ, который, несомненно, усилил позиции и нашего социального государства, и каждого работника. Всего в обновленном трудовом кодексе более 250 изменений и дополнений, поэтому абсолютно объяснимо, что местах возникают вопросы, — подвел итог приема председатель районного объединения профсоюзов Анатолий Тарамына.

Галина ШЛЕМПО.

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Председатель Гродненской областной организации Белорусского профессионального союза работников местной промышленности и коммунально-бытовых предприятий...
 
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Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
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