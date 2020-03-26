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В Гомеле 18-летний парень разогнался на VW до 140 км/ч и выложил видео в интернете

26.03.2020 18:52 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Молодой человек разогнался в Гомеле до 140 км/ч и разместил в интернете видео с нарушением. Сотрудники ГАИ нашли водителя и привлекли к административной ответственности. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.

24 марта в Сети появилось видео, на котором водитель Volkswagen, двигаясь по автодороге «Восточный обход» в Гомеле, значительно превышает скорость.
Сотрудники ГАИ установили личность водителя: им оказался 18-летний гомельчанин, который только обучается в автошколе.

Инспекторы привлекли парня к административной ответственности.

 
Теги: Гомель
 
 
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Сотрудники ГАИ установили личность водителя и привлекли к административной ответственности.
 
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Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
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