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В Гомеле 18-летний парень разогнался на VW до 140 км/ч и выложил видео в интернете
Источник материала: Tut.by
Молодой человек разогнался в Гомеле до 140 км/ч и разместил в интернете видео с нарушением. Сотрудники ГАИ нашли водителя и привлекли к административной ответственности. Об этом
24 марта в Сети появилось видео, на котором водитель Volkswagen, двигаясь по автодороге «Восточный обход» в Гомеле, значительно превышает скорость.
Инспекторы привлекли парня к административной ответственности.
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Сотрудники ГАИ установили личность водителя и привлекли к административной ответственности.
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