В Гомеле 18-летний парень разогнался на VW до 140 км/ч и выложил видео в интернете

Источник материала: Tut.by

Молодой человек разогнался в Гомеле до 140 км/ч и разместил в интернете видео с нарушением. Сотрудники ГАИ нашли водителя и привлекли к административной ответственности. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.

24 марта в Сети появилось видео, на котором водитель Volkswagen, двигаясь по автодороге «Восточный обход» в Гомеле, значительно превышает скорость.

Сотрудники ГАИ установили личность водителя: им оказался 18-летний гомельчанин, который только обучается в автошколе.

Инспекторы привлекли парня к административной ответственности.