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В Беларуси временно нельзя будет вернуть Tax Free

26.03.2020 19:12 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

«Технобанк» на своем официальном сайте сообщил, что с 26 марта 2020 года приостанавливает выплаты по чекам Tax Free на основании решения компании Global Blue, в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией в Европе.

Возврат по Tax Free в Беларусь поддерживает только ОАО «Технобанк», пишет the-village.me
 
 
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«Технобанк» на своем официальном сайте сообщил, что с 26 марта 2020 года приостанавливает выплаты по чекам Tax Free на основании решения компании Global Blue, в связи со...
 
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