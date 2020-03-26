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В Беларуси временно нельзя будет вернуть Tax Free
Источник материала: Партизан
«Технобанк» на своем официальном сайте сообщил, что с 26 марта 2020 года приостанавливает выплаты по чекам Tax Free на основании решения компании Global Blue, в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией в Европе.
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«Технобанк» на своем официальном сайте сообщил, что с 26 марта 2020 года приостанавливает выплаты по чекам Tax Free на основании решения компании Global Blue, в связи со...
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