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«На нас смотрели, как будто мы с Луны прилетели». Как белорусские фермеры выращивают цветы
Источник материала: СТВ
О достижениях современных белорусских фермеров – в программе
Со своим размеренным режимом с 8:00 до 17:00 они расстались 22 года назад. Эта фермерская история приятно пахнет тонким цветочным ароматом и полна красок – от пурпурного до белоснежного. Она – заведующая детским садом, муж – начальник производства. Конец 90-ых подтолкнул к авантюрам. Цветочную нишу заняли быстро – азы постигали у родственников в Польше. Фермерское хозяйство под Пинском – одно из первых цветочных в Беларуси.
Если в известной песне поется про миллион алых роз, то миллион Раисы Псел сегодня составляют 48 видов цветов, больше 30 кустарников и десяток деревьев. 19 теплиц на 40 гектарах – дело семейное. Два сына занимаются тендерами, а родители – производством. Как и тогда, в самом начале, хозяйка сеет только сама. Здесь можно найти все, что растет в условиях климата белорусских городов. Иногда на смену классическим решениям приходят «вкусные». Например, мята.
Вы знаете, как применить ее в садовом ландшафте?
Раиса Псёл:
Санатории Беларуси, полесская резиденция Президента, проспекты Минска, промышленные гиганты и целые райцентры – от родного Пинска до Орши. Озеленение под ключ белорусских городов каждый сезон начинается в теплицах и рассадниках.
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О достижениях современных белорусских фермеров – в программе «Специальный репортаж».
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