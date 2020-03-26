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«Приказываю изменить отношение к партизанкам». Совершенно секретно о женщинах на войне
Источник материала: СТВ
Еще не одно поколение будет помнить эти лица – по сохранившимся фотографиям в семейных альбомах, по видео в планшетах. Время уходит, но остается память о наших родных – ветеранах той войны, которая закончилась 75 лет назад. Многих из них уж нет, а кто-то ещё перебирает дрожащими руками свои боевые награды и вспоминает.
В военные годы тысячи женщин, которые не входят в число военнообязанных, мобилизуют на основании приказов Сталина и по призыву комсомола.
Отчасти и поэтому мужчины относятся к девушкам как к полубойцам. Ведь если те еще до войны не входили в число военнообязанных, то и во время ее судить их за дезертирство нельзя. Правда, пользуются этим девушки чаще чтобы «дезертировать» с полевой кухни на место сражений.
Совершенно секретно. Приказ от 15 октября 1943 года:
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Еще не одно поколение будет помнить эти лица – по сохранившимся фотографиям в семейных альбомах, по видео в планшетах. Время уходит, но остается память о наших...
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