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«Рецепты у нас все старинные». Как делают квашеную капусту на полесском предприятии
Источник материала: СТВ
О достижениях современных белорусских фермеров – в программе
Вкусная переработка, знакомая каждому белорусу. Из полесской глубинки ежедневно во все маркеты страны отправляются овощи, продукты квашения и соления.
Перерабатывают более двух тысяч тонн овощей в год. Мощности нового цеха позволяют увеличить объем. Внедряют систему безопасности производства – ХАСП – контроль на всех этапах. Это позволит работать в России и странах ЕС.
Предприятие выполняет двойную роль – собственного производства и логистического центра. Причем с максимально выгодным расположением. Фермер в прошлом – Сергей Быба понимает людей.
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О достижениях современных белорусских фермеров – в программе «Специальный репортаж». Вкусная переработка, знакомая каждому белорусу. Из полесской глубинки...
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