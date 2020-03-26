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В Минске на переходе Volkswagen сбил пешехода
Источник материала: Tut.by
Пешеход попал под колеса автомобиля на столичной улице Притыцкого,
Вечером 26 марта водитель Volkswagen Polo ехал по Притыцкого со стороны улицы Лещинского в направлении улицы Жудро и сбил пешехода, который, по предварительной информации, переходил дорогу на запрещающий сигнал светофора.
В результате наезда пешеход получил различные травмы и был доставлен в больницу.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Причины и обстоятельства аварии выясняются.
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По предварительной информации, пешеход переходил дорогу на запрещающий сигнал светофора.
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