В Минске на переходе Volkswagen сбил пешехода

Источник материала: Tut.by

Пешеход попал под колеса автомобиля на столичной улице Притыцкого, сообщили в ГАИ Минска.



Фото: ГАИ

Вечером 26 марта водитель Volkswagen Polo ехал по Притыцкого со стороны улицы Лещинского в направлении улицы Жудро и сбил пешехода, который, по предварительной информации, переходил дорогу на запрещающий сигнал светофора.

В результате наезда пешеход получил различные травмы и был доставлен в больницу.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Причины и обстоятельства аварии выясняются.