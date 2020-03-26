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В Минске на переходе Volkswagen сбил пешехода

26.03.2020 19:40 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Пешеход попал под колеса автомобиля на столичной улице Притыцкого, сообщили в ГАИ Минска.


Фото: ГАИ

Вечером 26 марта водитель Volkswagen Polo ехал по Притыцкого со стороны улицы Лещинского в направлении улицы Жудро и сбил пешехода, который, по предварительной информации, переходил дорогу на запрещающий сигнал светофора.

В результате наезда пешеход получил различные травмы и был доставлен в больницу.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Причины и обстоятельства аварии выясняются.

 
Теги: Минск
 
 
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По предварительной информации, пешеход переходил дорогу на запрещающий сигнал светофора.
 
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