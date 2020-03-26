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Слева – сытые немецкие дети, справа – ободранные советские ребята. Как выглядели газеты «Правда» в годы оккупации

26.03.2020 19:54 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Еще не одно поколение будет помнить эти лица – по сохранившимся фотографиям в семейных альбомах, по видео в планшетах. Время уходит, но остается память о наших родных – ветеранах той войны, которая закончилась 75 лет назад. Многих из них уж нет, а кто-то ещё перебирает дрожащими руками свои боевые награды и вспоминает.

О фронтовиках и героях тыла, о малоизвестных военных историях и фактах журналисты телекомпании СТВ сняли этот цикл.

Слева – сытые немецкие дети, справа – ободранные советские ребята. Как выглядели газеты «Правда» в годы оккупации

Слева – сытые немецкие дети, справа – ободранные советские ребята. Как выглядели газеты «Правда» в годы оккупации

Слева – сытые немецкие дети, справа – ободранные советские ребята. Как выглядели газеты «Правда» в годы оккупации

Две газеты и две «Правды». Только одна советская, а вторая немецкая. Внешне они ничем не отличаются, даже шрифты идентичны. Только смыслы здесь разные. Немецкие плагиаторы не стеснялись воровать даже советские лозунги.

В настоящей «Правде» написано: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» А со страниц лже-«Правды» призывают: «Трудящиеся всех стран, объединяйтесь для борьбы с большевизмом!»  

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Слева – сытые немецкие дети, справа – ободранные советские ребята. Как выглядели газеты «Правда» в годы оккупации

Галина Болсун, кандидат исторических наук, доцент кафедры истории России Белорусского государственного университета:   
На страницах газет-фальсификатов очень часто использовали метод сравнения: допустим, на развороте газеты слева публиковали подборку материалов о том, как счастливо и беззаботно живет немецкий народ, а справа публиковали материалы о том, как стонет под ярмом сталинизма и большевизма и страдает советский человек.  

То есть, например, подборка материалов «Два мира – два образа жизни» или «Два детства – два образа жизни». С одной стороны – цветущие, сытые, кругленькие, пухленькие немецкие дети в немецких детских садах, и голодные, ободранные, вшивые, в шапках-ушанках советские мальчишки и девчонки.  

Слева – сытые немецкие дети, справа – ободранные советские ребята. Как выглядели газеты «Правда» в годы оккупации

Слева – сытые немецкие дети, справа – ободранные советские ребята. Как выглядели газеты «Правда» в годы оккупации

Слева – сытые немецкие дети, справа – ободранные советские ребята. Как выглядели газеты «Правда» в годы оккупации

Слева – сытые немецкие дети, справа – ободранные советские ребята. Как выглядели газеты «Правда» в годы оккупации

Люди в материале: Галина Болсун

 
 
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Еще не одно поколение будет помнить эти лица – по сохранившимся фотографиям в семейных альбомах, по видео в планшетах. Время уходит, но остается память о наших...
 
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