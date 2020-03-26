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Слева – сытые немецкие дети, справа – ободранные советские ребята. Как выглядели газеты «Правда» в годы оккупации
Источник материала: СТВ
Еще не одно поколение будет помнить эти лица – по сохранившимся фотографиям в семейных альбомах, по видео в планшетах. Время уходит, но остается память о наших родных – ветеранах той войны, которая закончилась 75 лет назад. Многих из них уж нет, а кто-то ещё перебирает дрожащими руками свои боевые награды и вспоминает.
Две газеты и две «Правды». Только одна советская, а вторая немецкая. Внешне они ничем не отличаются, даже шрифты идентичны. Только смыслы здесь разные. Немецкие плагиаторы не стеснялись воровать даже советские лозунги.
Галина Болсун, кандидат исторических наук, доцент кафедры истории России Белорусского государственного университета:
То есть, например, подборка материалов «Два мира – два образа жизни» или «Два детства – два образа жизни». С одной стороны – цветущие, сытые, кругленькие, пухленькие немецкие дети в немецких детских садах, и голодные, ободранные, вшивые, в шапках-ушанках советские мальчишки и девчонки.
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Слева – сытые немецкие дети, справа – ободранные советские ребята. Как выглядели газеты «Правда» в годы оккупации
Еще не одно поколение будет помнить эти лица – по сохранившимся фотографиям в семейных альбомах, по видео в планшетах. Время уходит, но остается память о наших...
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