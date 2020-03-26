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ИТ-услуги впервые принесли Беларуси больше валюты, чем нефтепродукты

26.03.2020 21:52 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В январе ИТ-компании с офисами в Беларуси экспортировали компьютерных услуг на 183,2 миллиона долларов. По сравнению с январем прошлого года экспорт вырос почти на 35%, следует из данных официальной статистики.

Любопытно, что поставки компьютерных услуг принесли больше валюты, чем поставки нефтепродуктов — одной из самых крупных позиций белорусского экспорта. За последний год такое произошло впервые, пишет dev.by



Впрочем, в этом нет заслуги ИТ-компаний. Разница в экспортной выручке — следствие проблем в нефтяном секторе. Из-за отсутствия договоренностей с Россией по поставкам нефти экспорт нефтепродуктов в январе упал относительно января прошлого года в 2,8 раза.

Белорусский ИТ-сектор между тем продолжает обеспечивать самый высокий прирост ВВП — в январе–феврале плюс 0,4%. Но это лишь удержало экономику от более глубокого падения. За два месяца ВВП снизился на 0,6%.
 
Теги: Курсы валют
 
 
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В январе ИТ-компании с офисами в Беларуси экспортировали компьютерных услуг на 183,2 миллиона долларов. По сравнению с январем прошлого года экспорт вырос почти на...
 
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