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В Барановичах при замене теплотрассы нашли артснаряды

26.03.2020 20:58 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В Барановичах при земляных работах обнаружены снаряды времен Великой Отечественной войны, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.

В Барановичах при замене теплотрассы нашли артснаряды

Находку обнаружили сегодня утром на улице Чурилина. Во время замены теплотрассы рабочие наткнулись на предметы, похожие на боеприпасы. На место происшествия прибыли сотрудники ГОВД и саперы в/ч 7404. Специалисты установили, что это два артиллерийских снаряда времен войны. Их вывезли на полигон и уничтожили.

Правоохранители напоминают: при обнаружении сохранившиеся с военных времен боеприпасов следует незамедлительно сообщать об этом в милицию и ни в коем случае не прикасаться к опасным находкам. Самостоятельные действия с ними могут спровоцировать взрыв и привести к фатальным последствиям.

 
 
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  В Барановичах при земляных работах обнаружены снаряды времен Великой Отечественной войны, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома. Находку обнаружили...
 
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Lida.Info
Единство
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