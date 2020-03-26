В Барановичах при замене теплотрассы нашли артснаряды

Источник материала: Виртуальный Брест

В Барановичах при земляных работах обнаружены снаряды времен Великой Отечественной войны, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.





Находку обнаружили сегодня утром на улице Чурилина. Во время замены теплотрассы рабочие наткнулись на предметы, похожие на боеприпасы. На место происшествия прибыли сотрудники ГОВД и саперы в/ч 7404. Специалисты установили, что это два артиллерийских снаряда времен войны. Их вывезли на полигон и уничтожили.

Правоохранители напоминают: при обнаружении сохранившиеся с военных времен боеприпасов следует незамедлительно сообщать об этом в милицию и ни в коем случае не прикасаться к опасным находкам. Самостоятельные действия с ними могут спровоцировать взрыв и привести к фатальным последствиям.